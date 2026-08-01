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Το πλήρωμα κατέσβησε άμεσα την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί στο σκάφος.

Το πλοίο έχασε την πρόωσή του και ζήτησε βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, ενώ το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Πρόσφατα, το πλοίο GasLog Salem υπέστη επίσης ζημιές από πυρκαγιά έπειτα από επίθεση με drone στο λιμάνι της Αιγύπτου.

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Nέα ένταση σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που ανήκει στην εταιρεία GasLog, με πρόεδρο τον Πίτερ Λιβανό.

Το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) GasLog Shanghai υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιό του, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

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Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι πλοίο επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το σκάφος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το GasLog Shanghai έχασε την πρόωσή του, τέθηκε εκτός ελέγχου («not under command») και ζήτησε βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Το δεξαμενόπλοιο, με σημαία Βερμούδων, είχε φορτώσει φορτίο LNG γύρω στις 27 Ιουλίου, ενώ εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα την Παρασκευή, κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Το σήμα εντοπισμού του σταμάτησε να μεταδίδεται λίγο πριν από τη διέλευσή του από το δυτικό τμήμα του περάσματος, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Η GasLog δεν θέλησε να σχολιάσει στο Bloomberg τις παραπάνω πληροφορίες.

Παράλληλα, ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο γλίτωσε στο παρά πέντε από άγνωστο βλήμα, 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ στο Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard, το δεξαμενόπλοιο έφερε σημαία Λιβερίας και κατευθυνόταν δυτικά στον νότιο διάδρομο των Στενών την ώρα του περιστατικού, στις 22:06 της 31ης Ιουλίου.

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Το Ιράν δεν αναγνωρίζει τον νότιο διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν —όπου οι ΗΠΑ παρέχουν συνοδεία και προστασία στα διερχόμενα πλοία— και έχει απειλήσει επανειλημμένα την ασφάλεια των σκαφών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή

Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες το GasLog Salem υπέστη ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από επίθεση σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αίγυπτο.

Τρεις πηγές από τον εμπορικό τομέα με γνώση του περιστατικού ανέφεραν ότι το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο σκάφος, το ελληνόκτητο τάνκερ Gaslog Salem.

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Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι οι πυρκαγιές στο λιμάνι της Δαμιέτης αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και ασφαλείας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Seatrade Maritime News, mononews

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