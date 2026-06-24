Αεροφωτογραφία από drone με πλοία αγκυροβολημένα στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Μουσάνταμ του Ομάν, 3 Ιουνίου 2026. REUTERS/Stringer/Αρχείο φωτογραφιών

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Το δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου «Pyxis Karteria» διέπλευσε με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ στις 23 Ιουνίου 2026 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεχίζοντας το ταξίδι του σύμφωνα με τις οδηγίες του ναυλωτή.

Το πλοίο επιχειρούσε στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου σε ασφαλή απασχόληση στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρονοναύλωσής του με σταθερό ναύλο.

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Pyxis Tankers says M/T Pyxis Karteria has safely exited the Strait of Hormuz. — TradeNewsCast (@trade_news_cast) June 24, 2026

Όπως έχει προηγουμένως ανακοινωθεί, το M/T “Pyxis Karteria” είναι ναυλωμένο με χρονοναύλωση διάρκειας 12 μηνών, φέρει τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, με το συνολικό του μήκος (LOA) να είναι 183,17 μέτρα και το πλάτος του να είναι 32,2 μέτρα.

Όπως δήλωσε ο κ. Βαλεντής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pyxis Tankers «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το M/T “Pyxis Karteria” διέπλευσε με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ στις 23 Ιουνίου 2026 και βρίσκεται σήμερα στη Φουτζέιρα.

Η ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου μας παρέμεινε η ύψιστη προτεραιότητά μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου και είμαστε ευγνώμονες για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν το πλήρωμα, οι τεχνικοί διαχειριστές του πλοίου και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σημαντικό είναι επίσης ότι το πλοίο παρέμεινε πλήρως απασχολημένο στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρονοναύλωσής του με σταθερό ναύλο, γεγονός που αναδεικνύει την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών που προσφέρει η ισορροπημένη στρατηγική ναυλώσεων που εφαρμόζουμε».

Η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί τυχόν επιπτώσεις στις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές.