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Συναγερμός σήμανε στον Κόλπο του Άντεν, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη. Σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ύποπτη προσέγγιση από έξι μικρά ταχύπλοα σκάφη, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν της Υεμένης.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε στο φως καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν τον έλεγχο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος. Δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι.

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Εικάζεται ότι τα πλοία και τα σκάφη που στοχεύει το Ιράν δεν ακολουθούν την διαδρομή που έχει εγκριθεί από Τεχεράνη, η οποία έχει γίνει ένα ακόμη σημείο ανάφλεξης για τους Ιρανούς καθώς επιδιώκουν να ελέγξουν τη θαλάσσια οδό.

Ο UKMTO δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και συμβούλευσαν τα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αναφορά ως υψηλής αξιοπιστίας και καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με την UKMTO:

Το δεξαμενόπλοιο έπλεε ανατολικά στον Διεθνώς Συνιστώμενο Διάδρομο Διέλευσης (IRTC) στον Κόλπο του Άντεν. Ένα από τα έξι μικρά σκάφη πλησίασε σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου, με αποτέλεσμα η ομάδα ασφαλείας του πλοίου να ανοίξει προειδοποιητικά πυρά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε σκάφη παρέμειναν περίπου ένα ναυτικό μίλι μακριά.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι, το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.