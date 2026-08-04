Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πετρελαιοκηλίδας ανοιχτά των ακτών του Ομάν, η οποία προκλήθηκε από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi που ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Το εν λόγω πλοίο, στο οποίο έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις, παρουσίασε προβλήματα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τον Ιούνιο κοντά στην Υεμένη.

Η ρύπανση εκτείνεται πλέον σε θαλάσσια περιοχή κοντά σε προστατευόμενο νησί, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα τα ακριβή αίτια της έκρηξης στο σκάφος.

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Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκλήθηκε από πετρελαιοκηλίδα στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν που άφησε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας. Αναλυτές και ειδικοί της ναυτιλίας κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο που θα έχει η ρύπανση στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.

Διαρροή πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Ένα δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις χάνει πετρέλαιο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με την πετρελαιοκηλίδα να επεκτείνεται τις τελευταίες ημέρες, αυξάνοντας την ανησυχία για πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή στις παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων και ειδικούς της ναυτιλίας.

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Όπως μεταδίδει το Reuters, το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi – στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη εμπλοκή στη μεταφορά ρωσικών καυσίμων – φορτώθηκε με ρωσικό πετρέλαιο στο λιμάνι της Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα πριν αναχωρήσει για το τελευταίο του ταξίδι, όπως προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων εντοπισμού πλοίων.

Αρχικά, παρουσιάστηκαν προβλήματα στις 8 Ιουνίου στα ανοιχτά του λιμανιού Μουκάλα στη νότια Υεμένη, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο ότι σημειώθηκε έκρηξη στο πλοίο.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το πλοίο που φαίνεται στις πρόσφατες δορυφορικές εικόνες είναι πράγματι το Caroline Bezengi, βάσει των δομών καταστρώματος και της βαφής του, τα οποία ταιριάζουν με αρχειακό υλικό του σκάφους. Στο συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη εμπλοκή στη μεταφορά ρωσικών καυσίμων.

Δορυφορική εικόνα από τις 28 Ιουλίου παρουσιάζει μια σκούρα κηλίδα στο νερό κοντά στο σκάφος και ελαφρύτερες κηλίδες βόρεια της νήσου Αλ-Κιμπλιγιά, η οποία βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ομάν και αποτελεί μέρος προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής.

«Προς το παρόν το πλοίο δεν έχει διαλυθεί. Οι συζητήσεις των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας και περιβάλλοντος», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί παλαιά και συχνά κακώς συντηρημένα δεξαμενόπλοια στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ζημιά από την έκρηξη στο πλοίο προκλήθηκε από πιθανή επίθεση της Ουκρανίας ή αν προήλθε από την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Reuters