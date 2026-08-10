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H κυβέρνηση του Ομάν ανακοίνωσε ότι μία πετρελαιοκηλίδα έκτασης περίπου 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί ανοικτά των ακτών της χώρας και προκλήθηκε από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi που ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και τελεί υπό κυρώσεις.

Τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» προκάλεσε τεράστια πετρελαιοκηλίδα ανοιχτά του Ομάν

Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο φορτώθηκε με ρωσικό πετρέλαιο στο λιμάνι της Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα πριν αναχωρήσει για το τελευταίο του ταξίδι, όπως προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων εντοπισμού πλοίων, αλλά παρουσιάστηκαν προβλήματα στις 8 Ιουνίου στα ανοιχτά του λιμανιού Μουκάλα στη νότια Υεμένη. Αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο πλοίο, όπως αναφέρει το Reuters.

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Το Ομάν έδωσε τη Δευτέρα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συμβάντος, ανακοινώνοντας ότι η πετρελαιοκηλίδα καλύπτει έκταση περίπου 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης της διαρροής πετρελαίου στα χωρικά του ύδατα, κοντά στα νησιά Χαλλανιγιάτ, ανοικτά της νότιας επαρχίας Ντοφάρ.

Ανάλυση του Reuters σε δορυφορικές εικόνες, σε συνδυασμό με στοιχεία από ειδικούς της ναυτιλίας, έδειξε ότι η διαρροή από το ακινητοποιημένο δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi, μήκους 274 μέτρων, συνέχιζε να εξαπλώνεται στα τέλη του περασμένου μήνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί παλαιά και συχνά κακώς συντηρημένα δεξαμενόπλοια στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της.

Τα αίτια των ζημιών στο πλοίο παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές του Ομάν δεν έχουν δώσει σχετικές εξηγήσεις.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ζημιά από την έκρηξη στο πλοίο προκλήθηκε από πιθανή επίθεση της Ουκρανίας ή αν προήλθε από την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία έχουν επιβάλει κυρώσεις στο «Caroline Bezengi» λόγω της εμπλοκής του στη μεταφορά καυσίμων από τη Ρωσία.