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Μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση πραγματοποίησαν Βρετανοί πεζοναύτες στη Μάγχη, προχωρώντας σε ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Η αποστολή διήρκεσε συνολικά έξι ώρες και εκτελέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στόχος της επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο «Smyrtos», με τις βρετανικές αρχές να κάνουν λόγο για μια επιχείρηση «πρώτη στο είδος της». Στην αποστολή συμμετείχαν ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, ενώ συνέδραμαν και στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA).

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Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Χ, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Αυτό το πρωί, οι βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μάγχη, το οποίο φέρεται να βοηθούσε μυστικά στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που ηγούνται οι βρετανικές δυνάμεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτεί κανείς».

This morning, UK forces boarded a Russian tanker in the English Channel that was secretly helping to bankroll Putin's war in Ukraine.



The first operation of its kind led by British forces, and a clear message: there is nowhere to hide. pic.twitter.com/RQdw7bmuQw June 14, 2026

Ο αποκαλούμενος «σκιώδης στόλος» αποτελείται κυρίως από παλαιότερα πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με σκοπό την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, πολλά από αυτά τα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και αποκρύπτουν την πραγματική προέλευση των φορτίων που μεταφέρουν.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επιχείρηση σημαντικό πλήγμα για όσους συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας, δηλώνοντας πως «Παρά τις προσπάθειες του Πούτιν να αποφύγει τις κυρώσεις, δεν θα τον αφήσουμε να τη γλιτώσει».

Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Παράλληλα, δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από το εσωτερικό του πλοίου αμέσως μετά την είσοδο των πεζοναυτών.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, το δεξαμενόπλοιο θα παραμείνει υπό κράτηση και θα μεταφερθεί στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής συζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω από τις αμυντικές δαπάνες, μετά την αποχώρηση δύο υπουργών Άμυνας και τις επικρίσεις για ανεπαρκή χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων.