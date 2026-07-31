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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που έπλεαν με αμερικανική συνοδεία στα Στενά του Ορμούζ.

Τα «πετρελαιοφόρα επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν, ενώ άλλα τέσσερα δεξαμενόπλοια άλλαξαν αμέσως πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους», ανέφερε η ανακοίνωσή τους.

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BREAKING: Iran’s IRGC announces it struck and stopped 2 oil tankers, with 4 others turning back, in the Strait of Hormuz this morning after they attempted to navigate the unauthorized southern route under deceiving US military air escort while ignoring warnings, per Tasnim.



IRGC… pic.twitter.com/4HWgR1fn1y — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 31, 2026

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει αλλάξει την πορεία 24 εμπορικών πλοίων από τότε που επανεκκίνησε τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έναντι 20 πλοίων την προηγούμενη ημέρα.

Εξαιτίας της ίδιας επίθεσης, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης, άλλα τέσσερα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έκαναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη νέα επίθεση, ακόμη μια στην κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.