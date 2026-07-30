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Ο Αραγτσί ζήτησε από την κυπριακή πλευρά να διασφαλίσει ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στη Σόφια, ζητώντας την αναθεώρηση της απόφασης για προσωρινή φιλοξενία αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη βάση Μπέζμερ.

Η βουλγαρική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η απόφαση για τη στάθμευση αεροσκαφών δεν περιλαμβάνει επιθετικά οπλικά συστήματα ούτε συνεπάγεται συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι κράτη που διευκολύνουν αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον της ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες για τις ενέργειές τους.

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Μήνυμα προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία απέστειλε εκ νέου η Τεχεράνη, καλώντας τις δύο χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεών τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Οι νέες παρεμβάσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης γύρω από τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, κατά την οποία υπογράμμισε ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν.

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Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο λειτουργούν δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ αυτών και η βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε δεχθεί επίθεση από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, λίγες ημέρες μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Αυστηρό μήνυμα και στην Βουλγαρία

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και στη Βουλγάρα ομόλογό του, Βελισλάβα Πέτροβα-Τσάμοβα, ζητώντας από τη Σόφια να αναθεωρήσει την απόφασή της για την προσωρινή φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Μπέζμερ.

Κατά τον Αραγτσί, η αποδοχή του αμερικανικού αιτήματος για στάθμευση αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ισοδυναμεί με διευκόλυνση ενεργειών κατά του Ιράν και δεν συνάδει με τις διαχρονικά φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους ή των στρατιωτικών τους υποδομών για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε την προσωρινή ανάπτυξη έως οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, καθώς και έως 250 στελεχών προσωπικού, στην αεροπορική βάση Μπέζμερ, παρά τις αντιδράσεις που διατύπωσε η ιρανική πλευρά.

Από την πλευρά της, η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι στη βάση δεν πρόκειται να εγκατασταθούν επιθετικά οπλικά συστήματα, επισημαίνοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνεπάγεται συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.