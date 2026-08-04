Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια προσφορά.

Το Brent διαμορφώνεται στα 84,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται φτάνοντας στα 81,07 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές παρακολουθούν τις δηλώσεις για συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την πιθανή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο OPEC+ προχώρησε σε περιορισμένη αύξηση της παραγωγής, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς των ποσοτήτων που είχαν αποσυρθεί από την αγορά.

Το Ιράν διέψευσε τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη διεξαγωγή συνομιλιών με το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας.

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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές σήμερα, την ίδια ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια προσφορά αργού. Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές σχετικά με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν και πιθανού ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 1% και διαμορφώνεται στα 84,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκε κατά 0,91%, στα 81,07 δολάρια ανά βαρέλι.

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Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγράψει στα τέλη Ιουλίου, όταν το Brent είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και τις αποφάσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Στο μεταξύ, ο OPEC+ προχώρησε σε νέα, περιορισμένη αύξηση της παραγωγής, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς των ποσοτήτων που είχαν αποσυρθεί από την αγορά στο πλαίσιο των περικοπών που εφαρμόστηκαν το 2023.

Η απόφαση είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές, ωστόσο εξακολουθεί να επηρεάζει τις εκτιμήσεις για την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τους επόμενους μήνες.

Η τιμή του Brent ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ υψηλά κινείται και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI, με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν και την προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση της Ουάσινγκτον για συνομιλίες αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα αποκατασταθεί σύντομα.

Από την πλευρά του, το Ιράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε όμως ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ομάν, με στόχο τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, γεγονός που οι αγορές παρακολουθούν στενά λόγω της σημασίας του περάσματος για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου.