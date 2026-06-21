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Οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του 43χρονου άνδρα από τη Βόρεια Μακεδονία κατά την ημέρα της εξαφάνισης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του τελευταίου σήματος του κινητού τηλεφώνου της αγνοούμενης, ενώ οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων επεξεργάζονται τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από την κατοικία που νοίκιαζε ο 43χρονος από τη γυναίκα. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και δεδομένα που ενδέχεται να έχουν διαγραφεί, επιχειρώντας να ανακτήσουν πληροφορίες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την υπόθεση.

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Την ίδια στιγμή, αναλύονται καταγραφές από κάμερες και διαδρομές σε διάφορες περιοχές, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία που ακολούθησε ο 43χρονος μετά την εξαφάνιση της 45χρονης. Παράλληλα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να τον εξετάζουν, επιδιώκοντας να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Επιπλέον, λαμβάνονται καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, με στόχο να συμπληρωθεί η εικόνα των γεγονότων. Στο πλαίσιο αυτό, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης κατέθεσε και η σύζυγος του 43χρονου, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γαύδο και περνά εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου της.

Οι Αρχές διερευνούν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, εξετάζοντας τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών όσο και τυχόν προσωπικές ή άλλες διαφορές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εξαφάνιση. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε μαρτυρίες και νέα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης.