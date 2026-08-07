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Ο Light μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με τον γιο του και τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη.

Το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από την Αθήνα μαζί με το παιδί του και συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media.

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Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ο τράπερ ανάρτησε ένα Instagram Story, όπου εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά του τον δέκα μηνών γιο τους, με φόντο τη θάλασσα. Στο πλευρό τους βρισκόταν η Άννα Θεοδωρίδη, η οποία φορούσε μαύρο μαγιό, ενώ και οι δύο κοιτούσαν χαμογελαστοί τον μικρό τους.

Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής είχε δημοσιεύσει και άλλες οικογενειακές φωτογραφίες.