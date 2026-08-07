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Πρόσφατα, ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης συγκρούστηκε έντονα με τη Γαλλίδα πολιτικό Μαρίν Τοντελιέ, η οποία πρότεινε τον προσωρινό αποκλεισμό πλατφορμών σε περιπτώσεις ξένης παρέμβασης.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του σε κόμματα και πρόσωπα στη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Η δράση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ενός ιδιοκτήτη μέσου ενημέρωσης να επηρεάζει τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες μέσω των αλγορίθμων του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του X, εξετάζοντας ζητήματα χειραγώγησης της πληροφορίας στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

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Ο Ελον Μασκ επιστρέφει δυναμικά, αν και ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές σκηνές. Από τη Γερμανία και τη Βρετανία μέχρι τη Ρουμανία και τώρα τη Γαλλία, ο ισχυρότερος ίσως ιδιώτης ιδιοκτήτης μέσου κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο δεν κρύβει τις πολιτικές προτιμήσεις του: στηρίζει συστηματικά κόμματα και πρόσωπα της λαϊκιστικής και άκρας δεξιάς και εξαπολύει συχνά σκληρές προσωπικές επιθέσεις εναντίον όσων θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους. Το Reuters έχει καταγράψει ότι ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει το X για να προωθήσει δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές προσωπικότητες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. (Reuters)

Τώρα στο στόχαστρο η Μαρίν Τοντελιέ

Το τελευταίο επεισόδιο εκτυλίσσεται στη Γαλλία και έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η χώρα οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές του 2027.

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Η Μαρίν Τοντελιέ, επικεφαλής των Οικολόγων και υποψήφια για τη γαλλική προεδρία, πρότεινε να υπάρχει δυνατότητα προσωρινού αποκλεισμού κοινωνικών δικτύων όπως το X κατά τη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων, εφόσον διαπιστώνεται ξένη παρέμβαση. Υποστήριξε μάλιστα ότι και ο ίδιος ο αλγόριθμος του X μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο παρέμβασης στον δημοκρατικό διάλογο.

Η απάντηση του Μασκ ήταν εξαιρετικά επιθετική. Έγραψε για την Τοντελιέ ότι απαιτεί να «της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία».

Η Γαλλίδα πολιτικός ανταπέδωσε: «Η Γαλλία δεν χρειάζεται μαθήματα πατριωτισμού από έναν ξένο δισεκατομμυριούχο που νομίζει ότι μπορεί να αποφασίζει ποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να φιμωθούν», δηλώνοντας παράλληλα ότι «η δημοκρατία δεν πωλείται». (Anadolu Ajansı)

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η γαλλική αντιπαράθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Στη Γερμανία ο Μασκ υποστήριξε ανοιχτά την ακροδεξιά Alternative für Deutschland (AfD), την οποία χαρακτήρισε τη «μόνη ελπίδα» για τη χώρα, ενώ φιλοξένησε στο X συζήτηση με την ηγέτιδά της, Άλις Βάιντελ, λίγο πριν από τις γερμανικές εκλογές. (Reuters)

Το Reuters κατέγραψε τουλάχιστον δύο δεκάδες αναρτήσεις του υπέρ της AfD μέσα σε διάστημα δύο μηνών, καθώς και τη συνεχή προβολή ακροδεξιών θέσεων και λογαριασμών. Οι αναλυτές που μίλησαν στο πρακτορείο εκτίμησαν πάντως ότι η υποστήριξή του είχε περιορισμένη επίδραση στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

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Στη Βρετανία έχει υποστηρίξει το Reform, έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον Κιρ Στάρμερ και έχει ζητήσει την απελευθέρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. Στην Ιταλία έχει αναπτύξει στενή σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι, ενώ στη Ρουμανία έχει αναπαράγει αναρτήσεις σχετικές με τον ακροδεξιό Καλίν Τζορτζέσκου.

Το πραγματικό ζήτημα είναι η δύναμη του X

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο Μασκ ασφαλώς έχει, όπως κάθε πολίτης, δικαίωμα πολιτικής άποψης. Το ερώτημα όμως αλλάζει διάσταση όταν αυτός που εκφράζει την άποψη είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες πολιτικής επικοινωνίας στον πλανήτη.

Το Reuters επισημαίνει ότι ειδικοί θεωρούν πως πλατφόρμες όπως το X διαθέτουν τεράστια δυνατότητα διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει το X υπό έλεγχο στο πλαίσιο του Digital Services Act, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που μεταξύ άλλων προβλέπει υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και της χειραγώγησης της πληροφορίας.

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Και κάπως έτσι η σύγκρουση Μασκ–Τοντελιέ ξεπερνά κατά πολύ μια ανταλλαγή οργισμένων αναρτήσεων.

Το πραγματικό ερώτημα για την Ευρώπη είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο: μέχρι πού φτάνει το δικαίωμα ενός πανίσχυρου επιχειρηματία να παρεμβαίνει στις πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών, όταν ο ίδιος ελέγχει ταυτόχρονα και το «μεγάφωνο» από το οποίο κάνει αυτές τις παρεμβάσεις;

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