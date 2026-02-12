Περιεχόμενο για «απειλή κατά της λευκής φυλής», υπαινιγμούς περί «φυλετικής επιστήμης» ή αντι-μεταναστευτικές θεωρίες συνωμοσίας ανάρτησε ο Έλον Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις 26 από τις 31 ημέρες του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η μακροχρόνια εμμονή του με τη διατήρηση λευκής φυλετικής πλειοψηφίας εντείνεται. Οι αναρτήσεις έγιναν στην πλατφόρμα του, το Χ, και – σύμφωνα με ειδικούς στην εξτρεμιστική ρητορική – αντανακλούν υιοθέτηση υλικού που παραπέμπει σε ιδεολογία λευκής υπεροχής.

Στις 22 Ιανουαρίου, λίγο πριν εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Μασκ έγραψε ότι «οι λευκοί είναι μια ταχέως εξαφανιζόμενη μειονότητα», αναδημοσιεύοντας βίντεο Ιρλανδού αντι-μεταναστευτικού influencer για τις δημογραφικές αλλαγές.

Ο Έλον Μασκ – Πηγή: REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Αν και ο Έλον Μασκ δημοσίευσε και ο ίδιος αρκετές αναρτήσεις για ζητήματα φυλής και μετανάστευσης τον περασμένο μήνα, μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του αφορούσε αναδημοσιεύσεις λογαριασμών της άκρας δεξιάς ή σύντομες απαντήσεις που έδειχνε ότι συμφωνούσε.

Στις 10 Ιανουαρίου απάντησε «ναι» σε ανάρτηση λογαριασμού που αυτοπροσδιορίζεται ως λευκός εθνικιστής, ο οποίος ισχυριζόταν ότι «ο φυλετικός κομμουνισμός» που «κατέστρεψε τη Ροδεσία και τη Νότια Αφρική» επιχειρείται να εφαρμοστεί και στις ΗΠΑ. Ο ίδιος λογαριασμός είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν κείμενο με τίτλο «How To Build An American Orania», αναφορά στην ιδιωτική, αποκλειστικά για λευκούς, κοινότητα Orania στη Νότια Αφρική.

Παρόμοιες αλληλεπιδράσεις καταγράφηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Ο Μασκ απάντησε «κάποιοι όντως το θέλουν» σε ανάρτηση που έκανε λόγο για «εξάλειψη των λευκών», ενώ σε άλλη περίπτωση χαρακτήρισε «αληθές» τον ισχυρισμό ότι οι λευκοί θα «σφαγιαστούν» ως μειονότητα.

Ο Μασκ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι είναι ρατσιστής ή αντισημίτης, δηλώνοντας ότι καταδικάζει την τρομοκρατία και δεν υποστηρίζει τη βία, ενώ έχει απορρίψει ότι ασπάζεται τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», συμφωνα με την οποία οι ελίτ προωθούν τη μετανάστευση για να αντικαταστήσουν τους λευκούς πληθυσμούς.

(Με πληροφορίες από Guardian)