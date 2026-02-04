Με «εκρηκτικό» τρόπο αντέδρασε ο Έλον Μασκ στην πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να εξετάσει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Σε ανάρτησή του έγραψε ότι «ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας», συνοδεύοντας το σχόλιο με σχετικό emoji, ενώ σε δεύτερη τοποθέτηση πρόσθεσε ότι «ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας απολυταρχικός».

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποστήριξε ότι το μέτρο στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων από την «ψηφιακή Άγρια Δύση», δηλαδή από επιβλαβές, παραπλανητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξηθεί η ευθύνη των τεχνολογικών εταιρειών για όσα δημοσιεύονται στις πλατφόρμες τους.

Social media has become a failed state.



If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.



Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.



Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026

Μάλιστα, ο Σάντσεθ άσκησε κριτική στον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι μέσω του X επιτρέπεται η διάδοση παραπληροφόρησης, ιδιαίτερα γύρω από κυβερνητικές αποφάσεις για τη μετανάστευση.

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη ενισχύσει τους κανόνες προστασίας ανηλίκων. Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που έχει επιβάλει πλήρη απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών.