Έγγραφο με το οποίο αποδέχονταν την έκθεσή τους σε υβριστικό, βίαιο και σεξουαλικό περιεχόμενο φαίνεται ότι κλήθηκαν να υπογράψουν εργαζόμενοι στην ομάδα ανθρώπινων δεδομένων της xAI, της start-up τεχνητής νοημοσύνης πίσω από το chatbot Grok, λίγο πριν από την οριστική αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Washington Post.

Exclusive: To increase Grok's popularity, xAI embraced making sexualized material, rolling back guardrails and ignoring internal warnings about the risks of producing such content, according to more than a half-dozen former employees of X and xAI. https://t.co/ol5gHuoCLY
February 2, 2026

Το έγγραφο, το οποίο επιβεβαίωσαν πρώην εργαζόμενοι, προειδοποιούσε ρητά για πιθανό ψυχολογικό στρες, προκαλώντας εσωτερικές ανησυχίες για την κατεύθυνση της εταιρείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν τους επόμενους μήνες, όταν η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο σεξουαλικά φορτισμένου υλικού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του Grok ώστε να συμμετέχει σε παρόμοιες συνομιλίες με χρήστες.

Πρώην εργαζόμενοι περιέγραψαν μια σαφή μετατόπιση από τον αρχικό στόχο της xAI για «επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης» προς μια στρατηγική αύξησης της χρήσης και της εμπλοκής.

Πηγή: Reuters

Μετά την αποχώρησή του από την εποπτεία της κυβερνητικής υπηρεσίας DOGE, ο Μασκ φέρεται να ενίσχυσε την παρουσία του στα γραφεία της xAI, πιέζοντας για νέους δείκτες επιτυχίας, όπως τα «δευτερόλεπτα ενεργού χρήστη». Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία χαλάρωσε τα φίλτρα σεξουαλικού περιεχομένου και λάνσαρε σεξουαλικοποιημένους AI χαρακτήρες, παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις για νομικούς και ηθικούς κινδύνους.

Την ίδια περίοδο, η ομάδα ασφάλειας της xAI αριθμούσε μόλις λίγα άτομα, σε αντίθεση με ανταγωνιστές που διατηρούν πολυμελείς μονάδες εποπτείας. Η ενσωμάτωση των εργαλείων της xAI με την πλατφόρμα X επέτρεψε, σύμφωνα με ειδικούς, τη διάδοση σεξουαλικοποιημένων εικόνων πραγματικών προσώπων χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο όταν το Grok παρήγαγε μαζικά εικόνες «απογύμνωσης» πραγματικών γυναικών. Εκτιμήσεις του Center for Countering Digital Hate έκαναν λόγο για δεκάδες χιλιάδες εικόνες που φαίνεται να απεικονίζουν ανηλίκους, γεγονός που οδήγησε σε έρευνες από αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Παρά την αύξηση της χρήσης του Grok, επικριτές υποστηρίζουν ότι η στρατηγική της xAI βασίστηκε στη χαλάρωση ορίων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτα. Μετά τις αντιδράσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις ενός μοντέλου ανάπτυξης που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών.