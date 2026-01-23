Το Grok, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), του Έλον Μασκ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς θύελλας αντιδράσεων, έπειτα από καταγγελίες ότι παρήγαγε μαζικά σεξουαλικοποιημένες εικόνες πραγματικών ανθρώπων χωρίς τη συναίνεσή τους. Σύμφωνα με εκτίμηση της ΜΚΟ Center for Countering Digital Hate (CCDH), από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026 δημιουργήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια τέτοιες εικόνες.

Η επίμαχη λειτουργία επέτρεπε στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες τρίτων,αγνώστων ή διασήμων και να ζητούν «επεξεργασμένες» εκδοχές με αποκαλυπτική ένδυση ή ψηφιακό γδύσιμο. Το περιεχόμενο στη συνέχεια δημοσιευόταν στο X, πολλαπλασιάζοντας τη διάδοση και τη ζημιά για τα απεικονιζόμενα πρόσωπα.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι περίπου 23.000 εικόνες «φαίνεται να απεικονίζουν παιδιά». Στην αποτίμηση του CCDH, αυτό μεταφράζεται σε μία εικόνα που ενδέχεται να αφορά ανήλικο κάθε 41 δευτερόλεπτα, μέσα στο επίμαχο 11ήμερο. Δεδομένα που αποδίδονται στην εταιρεία ψηφιακής πληροφόρησης Peryton Intelligence δείχνουν ότι η δραστηριότητα εκτοξεύθηκε την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, με κορύφωση στις 2 Ιανουαρίου και σχεδόν 200.000 αιτήματα σε μία ημέρα.

Η κατακραυγή υπήρξε άμεση. Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες ανακοίνωσαν έρευνες και μέτρα, ενώ στη Βρετανία ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση «αηδιαστική» και «ντροπιαστική». Υπό την πίεση αυτή, το X περιόρισε αρχικά τη λειτουργία μόνο σε συνδρομητές (9 Ιανουαρίου) και, λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι διέκοψε πλήρως τη δυνατότητα του Grok να «ντύνει ή να γδύνει» ψηφιακά φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων — ακόμη και για premium χρήστες.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία δηλώνει «μηδενική ανοχή» σε περιεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και μη συναινετικό γυμνό. Ωστόσο, το σκάνδαλο έχει ήδη ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση: πόσο έτοιμες είναι οι πλατφόρμες να ελέγξουν την ισχύ της generative AI, και ποιος πληρώνει το τίμημα όταν οι δικλίδες ασφαλείας αποτυγχάνουν.

Με πληφοροφίες από το Guardian