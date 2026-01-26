Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα επίσημη έρευνα κατά της πλατφόρμας X και του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok, ιδιοκτησίας του Έλον Μάσκ για ενδεχόμενη διάδοση παράνομου περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων παραποιημένων και σεξουαλικοποιημένων εικόνων γυναικών και ανηλίκων.

Η κίνηση της Επιτροπής, στο πλαίσιο του κανονισμού για της ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act -DSA), εκθέτει την εταιρεία στον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων, εφόσον αποδειχθεί ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου.

Σε δήλωσή της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν υπογράμμισε ότι τα μη συναινετικά σεξουαλικά deepfakes γυναικών και παιδιών αποτελούν «βίαιη και απαράδεκτη μορφή υποβάθμισης», τονίζοντας ότι η έρευνα θα δείξει αν το X σεβάστηκε τις νομικές του υποχρεώσεις ή αντιμετώπισε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών ως «παράπλευρη απώλεια» της λειτουργίας της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νέα έρευνα εστιάζει στους κινδύνους που συνδέονται με την ενσωμάτωση των λειτουργιών του Grok στην πλατφόρμα X στην ΕΕ. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιστατικά κατά τα οποία το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης παρήγαγε μαζικά σεξουαλικοποιημένες εικόνες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές. Οι κίνδυνοι αυτοί φαίνεται να έχουν ήδη υλοποιηθεί, εκθέτοντας πολίτες της ΕΕ σε σοβαρή βλάβη.

Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον το X αξιολόγησε και μετρίασε επαρκώς τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από την ανάπτυξη των λειτουργιών του Grok, όπως απαιτεί ο DSA για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η έρευνα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο διάδοσης παράνομου περιεχομένου, τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη βία λόγω φύλου, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ερώτημα αν το X υπέβαλε εγκαίρως ειδική ad hoc έκθεση αξιολόγησης κινδύνων για τις λειτουργίες του Grok πριν από την ανάπτυξή τους, δεδομένου του κρίσιμου αντίκτυπού τους στο συνολικό προφίλ κινδύνου της πλατφόρμας.

Παράλληλα, η Επιτροπή επεκτείνει την έρευνα που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2023, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το X έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων των συστημάτων συστάσεων (recommender systems). Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και η πρόσφατη μετάβαση της πλατφόρμας σε σύστημα συστάσεων βασισμένο στο Grok.

Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι παραλείψεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις των άρθρων 34, 35 και 42 του DSA. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η έναρξη των επίσημων διαδικασιών δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης απόφασης μη συμμόρφωσης ή της αποδοχής δεσμεύσεων από την εταιρεία.

Η έρευνα διεξάγεται σε στενή συνεργασία με τον ιρλανδικό συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών, ο οποίος θα συμμετέχει επίσημα στη διαδικασία, καθώς η Ιρλανδία είναι το κράτος μέλος εγκατάστασης του X στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, μέσω πρόσθετων αιτημάτων παροχής πληροφοριών, συνεντεύξεων ή επιτόπιων ελέγχων, και μπορεί να επιβάλει προσωρινά μέτρα εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές προσαρμογές στη λειτουργία της υπηρεσίας. Με την έναρξη των επίσημων διαδικασιών, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών απαλλάσσονται από τις αρμοδιότητές τους εποπτείας και επιβολής του DSA για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Ιστορικό

Το Grok είναι εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τον πάροχο του X και έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα από το 2024, επιτρέποντας τη δημιουργία κειμένου και εικόνων, καθώς και την παροχή πλαισιακών πληροφοριών στις αναρτήσεις χρηστών.

Ως χαρακτηρισμένη πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα (VLOP), το X υποχρεούται βάσει του DSA να αξιολογεί και να μετριάζει συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες του στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης παράνομου περιεχομένου και των απειλών κατά θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Η παρούσα έρευνα συμπληρώνει και επεκτείνει τις διαδικασίες που ξεκίνησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Στο πλαίσιο εκείνων των υποθέσεων, η Επιτροπή εξέδωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 απόφαση μη συμμόρφωσης, επιβάλλοντας πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X για παραπλανητικό σχεδιασμό, έλλειψη διαφάνειας στη διαφήμιση και ανεπαρκή πρόσβαση δεδομένων για ερευνητές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Επιτροπή είχε αποστείλει στο X αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με το Grok, περιλαμβανομένων ερωτημάτων για αντισημιτικό περιεχόμενο που είχε παραχθεί από τον λογαριασμό @grok.

