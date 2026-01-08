Κλιμακώνονται οι πολιτικές αντιδράσεις στις Βρυξέλλες για το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι χρησιμοποιείται ευρέως για τον ψηφιακό «γδύσιμο» γυναικών μέσω εικόνων που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων ανηλίκων. Η φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe με επιστολή της στη πρόεδρο της Κομισιόν ζητά την άμεση παρέμβαση επισημαίνοντας ότι το Grok χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα ακόμη και για την παραγωγή εικόνων που αφορούν ανήλικο κορίτσι 14 ετών, γεγονός που επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας ανηλίκων στο διαδίκτυο.

«Το πορνό με τεχνητή νοημοσύνη του Grok πρέπει να σταματήσει» υπογραμμίζουν οι 37 ευροβουλευτές του Renew.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι εξετάζει την υπόθεση, ωστόσο το Renew Europe ζητά άμεση δράση, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν επιδέχεται καθυστερήσεις. Οι Ευρωβουλευτές της ομάδας έχουν απευθύνει επιστολή προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας την Κομισιόν να αξιοποιήσει χωρίς αναβολή τις εξουσίες που ήδη διαθέτει.

Η Σλοβάκα ευρωβουλευτής Βερόνικα Τσιφροβά Οστριχόνοβα (Veronika Cifrová Ostrihoňová), πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής και άτομο που έχει βιώσει η ίδια τη διαδικτυακή παρενόχληση, είναι κατηγορηματική: «Τα “nudifiers” και η AI-παραγόμενη παιδική πορνογραφία πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρώπη. Τελεία». Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τα μέσα για να παρέμβει. Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει άμεσα επίσημες διαδικασίες κατά του Grok για συστημικές αποτυχίες στον μετριασμό κινδύνων και στην προστασία ανηλίκων, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 28, 34 και 35 του Digital Services Act, αλλά και να εξετάσει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Πρέπει να βάλουμε τέλος στην ιδέα ότι ό,τι γίνεται online ξεφεύγει από το κράτος δικαίου. Δεν είμαστε ανίσχυροι αλλά μοιάζει να επιλέγουμε να είμαστε», καταλήγει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Μπίλι Κέλεχερ (Billy Kelleher), πρώτος αντιπρόεδρος του Renew Europe, υπενθυμίζει τη δέσμευση της φον ντερ Λάιεν από την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, όταν είχε ανακοινώσει ότι θα συγκληθούν εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση ηλικιακών ορίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ξεκινήσει έρευνα για τον αντίκτυπό τους στην ευημερία των νέων. «Η υπόθεση Grok πρέπει να προσδώσει αίσθηση επείγοντος σε αυτή τη διαδικασία. Περιμένουμε δράση εντός του μήνα», τονίζει.

Το Renew Europe ζητά επίσης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υπενθυμίζει ότι ήδη από πέρυσι έχει παρουσιάσει αναλυτικό κείμενο θέσεων με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Προς το παρόν, ωστόσο, το θεσμικό τοπίο παραμένει αντιφατικό. Όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, η πλατφόρμα X βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιθανή διάδοση παράνομου περιεχομένου, όμως οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη ανοίξει επίσημη διαδικασία ειδικά για τις σεξουαλικά εικόνες ανηλίκων που παρήγαγε το Grok στο πλαίσιο του Digital Services Act. Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή επέβαλε στην X πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανόνων ψηφιακής διαφάνειας της ΕΕ, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με διεθνή μέσα, κλιμάκωσε τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι διερευνά με «απόλυτη σοβαρότητα» περιπτώσεις σεξουαλικών και άκρως πορνογραφικών εικόνων ανήλικων κοριτσιών που παρήγαγε το Grok, ιδίως μετά την εισαγωγή της επί πληρωμή λειτουργίας «Spicy Mode» το περασμένο καλοκαίρι. «Αυτό δεν είναι “spicy”. Αυτό είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη», δήλωσε προ ημερών εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Μετά από το κύμα οργής, η ίδια η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε το επίμαχο περιεχόμενο και απέκλεισε τους χρήστες που εμπλέκονταν, ενώ ανάλογες έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στη Γαλλία, τη Μαλαισία και την Ινδία.

We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.



Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the… https://t.co/93kiIBTCYO — Safety (@Safety) January 4, 2026

«Όποιος χρησιμοποιεί ή προτρέπει το Grok να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες με αυτές που θα υφίστατο αν ανέβαζε παράνομο περιεχόμενο» έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα.

Η Επιτροπή έχει επίσης υπενθυμίσει ότι εξετάζει και προηγούμενα περιστατικά, όπως εκείνο του Νοεμβρίου, όταν το Grok παρήγαγε περιεχόμενο άρνησης του Ολοκαυτώματος, για το οποίο είχε αποσταλεί επίσημο αίτημα παροχής πληροφοριών βάσει του DSA.

Για το Renew Europe, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που δεν επιτρέπει άλλες αναβολές. Η υπόθεση Grok, επιμένουν οι ευρωβουλευτές, δεν είναι απλώς μια ακόμη κρίση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένα κρίσιμο τεστ για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει στην πράξη τους κανόνες που έχει θεσπίσει και αν θα προστατεύσει αποτελεσματικά όσους βρίσκονται στην πιο ευάλωτη πλευρά του ψηφιακού κόσμου.

