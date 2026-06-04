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Ο Ο μηχανισμός που προτείνεται για την αποδέσμευση μέρους των «παγωμένων» κεφαλαίων του Ιράν παραμένει μεγάλο εμπόδιο στα τελικά στάδια μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, είπε την Πέμπτη στο Al Arabiya πηγή καλά ενημερωμένη για το θέμα.

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, οι συζητήσεις συνεχίζονται όσον αφορά στον χειρισμό των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων, ενώ η συμφωνία είναι στα τελικά της στάδια. Η πηγή αυτή είπε επίσης πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αρνείται να αποδεσμεύσει χρήματα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

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Μία πρόταση που είναι υπό συζήτηση προβλέπει ένα ειδικό ταμείο όπου θα μπαίνουν τα «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, πρόσθεσε.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπήρχε σταθερότητα την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανότητες να οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι τιμές του αργού έπεσαν κατά περίπου 1% στα 96 δολάρια το βαρέλι, αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία για εφαρμογή κατάπαυσης πυρός.

Με πληροφορίες από Al Arabiya, Reuters