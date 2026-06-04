Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κινέζοι κατάσκοποι στοχεύουν Βρετανούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς μέσω επαγγελματικών ιστοσελίδων, περιλαμβανομένου του LinkedIn, προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες ή ευαίσθητες πληροφορίες, προειδοποίησε η ΜΙ5.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, σε ενημέρωση από τις χώρες των «Five Eyes» (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία) υπογραμμίζεται μια «επιθετική» στρατηγική online στρατολόγησης, όπου πράκτορες των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του Πεκίνου παριστάνουν τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή think tanks, διαφημίζοντας ανύπαρκτες θέσεις εργασίας- όπως πχ αναλυτές εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας- και μετά πιέζοντας τους υποψήφιους να παρέχουν πληροφορίες που δεν είναι δημοσιοποιημένες.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των πλατφορμών όπου λαμβάνουν χώρα τέτοιες δραστηριότητες είναι το LinkedIn, το Indeed και το Upwork, με τους Κινέζους πράκτορες να παριστάνουν τους συμβούλους HR για επιχειρήσεις που φαίνονται κανονικές, μα βρίσκονται σε άλλα σημεία του κόσμου, εστιάζοντας σε αυτούς με άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε βρετανικά μυστικά.

Ακόμα και αν το άτομο δεν είχε απευθείας πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, άλλες λεπτομέρειες κυβερνητικής πολιτικής ή στρατηγικών και δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, προειδοποιούν οι υπηρεσίες.