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Ακόμη ένα αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε δυο άνδρες που επέβαιναν σε ταχύπλοο επιδιδόμενο, τουλάχιστον κατά τον στρατό των ΗΠΑ, σε «διακίνηση ναρκωτικών» στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοινώθηκε την Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τις πρώτες πρωινές σήμερα ώρα Ελλάδας).

Το πλεούμενο που μπήκε στο στόχαστρο «κινείτο σε γνωστές οδούς διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις δεκάδες επιχειρήσεις του είδους, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

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Παρατίθεται ασπρόμαυρο «αποχαρακτηρισμένο» απόσπασμα βίντεο από αέρος, διάρκειας 11 δευτερολέπτων, που εικονίζει το μικρό σκάφος να κινείται με ταχύτητα προτού χτυπηθεί και τυλιχτεί στις φλόγες.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O June 4, 2026

Με αυτή την επίθεση, ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί συνολικά των επιχειρήσεων αυτών, που διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2025 στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική, κατά διαταγή της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Το Σάββατο, η SOUTHCOM ανακοίνωνε τον θάνατο τριών ανθρώπων σε πανομοιότυπο αεροπορικό πλήγμα, επίσης στον ανατολικό Ειρηνικό.

Η εκστρατεία αυτή παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά — η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Όμως η αμερικανική κυβέρνηση ουδέποτε έχει παρουσιάσει απτές αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP