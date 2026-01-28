Με δημόσια προσφορά (IPO) από την οποία θα αντλήσει 50 δισ. δολάρια που θα μπορούσε να φέρει την αποτίμηση της στα 1,5 τρισ. δολάρια σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο η SpaceX του Ίλον Μασκ γύρω στα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Αναλυτικότερα, ο στόχος χρηματοδότησης είναι πλέον διπλάσιος σε σχέση με προηγούμενες πληροφορίες και θα καταστήσει την εισαγωγή των μετοχών πυραύλων και δορυφόρων στο χρηματιστήριο, τη μεγαλύτερη στην ιστορία όσον αφορά το μέγεθος της συμφωνίας, ξεπερνώντας την IPO της σαουδαραβικής Aramco των 29 δισ. δολαρίων το 2019, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ.

Η IPO είχε δώσει στην Aramco αγοραία κεφαλαιοποίηση 1,7 τρισ. δολαρίων και ήταν η μόνη ολοκληρωμένη συμφωνία που είχε πετύχει αποτίμηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

SpaceX – Πηγή: Reuters

Φαίνεται πως η στρατηγική του Ελον Μασκ έχει αλλάξει γιατι παρά το γεγονός ότι δήλωνε εδώ και καιρό ότι προτιμά να κρατήσει την SpaceX ιδιωτική, βλέπει την αυξανόμενη αποτίμηση της εταιρείας και την επιτυχία της δορυφορικής ιντερνετικής υπηρεσίας της, της Starlink.

Σύμφωνα με τους FT, ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, πραγματοποιεί επαφές με υφιστάμενους ιδιώτες επενδυτές από τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα δημόσιας προσφοράς μετοχών στα μέσα του 2026.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η SpaceX έχει επιλέξει τέσσερις τράπεζες της Wall Street για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην είσοδό της στην αγορά.

(Με πληροφορίες από Reuters)