Χριστουγεννιάτικη παρέλαση πραγματοποιήθηκε στη βάση της SpaceX στο Starbase του Τέξας, μετατρέποντας το διαστημικό κέντρο σε σκηνικό γιορτής. Εργαζόμενοι της εταιρείας, μέλη των οικογενειών τους και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία συνδύασε το πνεύμα των Χριστουγέννων με την τεχνολογική ταυτότητα της SpaceX.

Η παρέλαση περιλάμβανε εορταστικά άρματα, στολισμένα οχήματα και μουσική, με φόντο τις εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσεται το διαστημόπλοιο Starship. Πολλοί συμμετέχοντες φόρεσαν χριστουγεννιάτικες στολές, ενώ δεν έλειψαν τα φωτεινά διακοσμητικά και οι αναφορές στο διάστημα, δίνοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Η διοργάνωση της παρέλασης στο Starbase εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της SpaceX για ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινότητα, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κέντρο έντονης διαστημικής δραστηριότητας. Το Starbase αποτελεί κομβικό σημείο για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, καθώς εκεί πραγματοποιούνται δοκιμές και προετοιμασίες για αποστολές πέρα από τη Γη.

Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έκλεισε με ευχές για τις γιορτές και με τους παρευρισκόμενους να απαθανατίζουν τη μοναδική ατμόσφαιρα, σε έναν χώρο που συνήθως συνδέεται με πυραύλους και δοκιμές υψηλής τεχνολογίας, αλλά για μία ημέρα γέμισε με φώτα, μουσική και γιορτινή διάθεση.