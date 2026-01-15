Τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη νωρίς την Πέμπτη, μετά από μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί και που επηρέασε έναν από αυτούς, αναγκάζοντάς τους να τερματίσουν την αποστολή τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΙSS) λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Η κάψουλα SpaceX προσγειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, ολοκληρώνοντας μια πτήση διάρκειας άνω των 10 ωρών από τον διαστημικό σταθμό με μια φλογερή επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης.

Dragon and @NASA’s Crew-11 return to Earth, splashing down off the coast of California pic.twitter.com/Kc7c6VX14A — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Ήταν η πρώτη φορά που η NASA διέκοψε την εναλλαγή του πληρώματος του ISS λόγω έκτακτης ανάγκης για λόγους υγείας.

Το διαστημικό σκάφος Crew Dragon, με το όνομα Endeavour, προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο στη θάλασσα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο περίπου στις 12:45 π.μ. PST (10:45 ώρα Ελλάδας). Το φινάλε της αποστολής μεταδόθηκε ζωντανά από ένα webcast της NASA-SpaceX.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/PAr3laJGN5 — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, πολλά δελφίνια εθεάθησαν να κολυμπούν κοντά στην κάψουλα καθώς το διαστημικό σκάφος επέπλεε στο νερό.

Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splash down off the coast of San Diego, California in ~10.5 hours at 12:41 a.m. PT on Thursday, January 15 pic.twitter.com/ucwGfTFhMO — SpaceX (@SpaceX) January 14, 2026

Σε ραδιοφωνική μετάδοση προς το κέντρο ελέγχου πτήσεων της SpaceX κοντά στο Λος Άντζελες, η κυβερνήτης του Endeavour, η 38χρονη αστροναύτης της NASA Zίνα Κάρντμαν, ακούστηκε να λέει: «Είναι ωραίο να είμαστε σπίτι».

Στην επιστροφή την συνόδευαν ο 58χρονος Αμερικανός αστροναύτης Mάικ Φίνκε, ο 55χρονος Ιάπωνας αστροναύτης Kιμίγια Γιούι και ο 39χρονος Ρώσος κοσμοναύτης Oλεγκ Πλατόνοφ.

Σε λιγότερο από μία ώρα, οι ομάδες διάσωσης της SpaceX είχαν ασφαλίσει την καψούλα που είχε καεί από τη θερμότητα και την ανέβασαν στο κατάστρωμα ενός σκάφους διάσωσης, στη συνέχεια βοήθησαν τους αστροναύτες να βγουν από το διαστημικό σκάφος για να πάρουν την πρώτη τους ανάσα φρέσκου αέρα μετά από σχεδόν 24 εβδομάδες.

Κάθε μέλος του πληρώματος, ακόμα ντυμένο με ασπρόμαυρες διαστημικές στολές και κράνη, χαμογέλασε και σήκωσε τον αντίχειρα καθώς βγήκε και το βοήθησαν να σηκωθεί. Από την εμφάνισή τους δεν ήταν εμφανές ποιος ήταν άρρωστος.

Αδυνατώντας να στηρίξουν το βάρος τους στη Γη μετά από μήνες σε συνθήκες μικροβαρύτητας, οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ειδικά φορεία σε ιατρικό σταθμό του σκάφους για ρουτίνες εξετάσεις εν πλω. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν αεροπορικώς σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ανέφερε η SpaceX.

Η απόφαση να επιστρέψουν και οι τέσσερις νωρίτερα ανακοινώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, με τον διοικητή της NASA να αναφέρει ότι ένας από τους αστροναύτες αντιμετώπιζε «σοβαρή ιατρική κατάσταση» που απαιτούσε άμεση φροντίδα από γιατρούς στο έδαφος.

Οι αξιωματούχοι της NASA δεν έχουν προσδιορίσει το μέλος του πληρώματος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα ούτε έχουν περιγράψει τη φύση του ιατρικού προβλήματος, επικαλούμενοι ιατρικό απόρρητο.

