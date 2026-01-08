Το ενδεχόμενο πρόωρης επιστροφής ενός από τα μέλη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού λόγω ιατρικού προβλήματος εξετάζει η NASA.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η κατάσταση του μέλους, που δεν κατονομάστηκε, χαρακτηρίστηκε ως σταθερή, μα έχει ήδη υπάρξει ακύρωση την τελευταία στιγμή ενός διαστημικού περιπάτου.

Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει όλο το Πλήρωμα 11 (Crew 11) πρόωρα, με τρία μέλη ενός άλλου πληρώματος να παραμένουν στον σταθμό.

«Η ασφαλής διεξαγωγή των αποστολών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, περιλαμβανομένης της πιθανότητας ενός πρόωρου τέλους της αποστολής του Πληρώματος 11» είπε εκπρόσωπος της NASA.

Την Τετάρτη η NASA ματαίωσε απότομα έναν διαστημικό περίπατο που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, που δύο αστροναύτες ήταν να βγουν από τον σταθμό και ανακοίνωσε πως ένα από τα μέλη του πληρώματος δεν ήταν καλά.

«Η υπηρεσία παρακολουθεί ένα ιατρικό πρόβλημα με μέλος του πληρώματος που προέκυψε το απόγευμα της Τετάρτης. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, είναι ανάρμοστο από πλευράς της NASA να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλος του πληρώματος» ανέφερε η διαστημική υπηρεσία.

Το τετραμελές Πλήρωμα 11 αποτελείται από τους αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε της NASA, Κιμίγια Γιούι της ιαπωνικής JAXA και έναν Ρώσο κοσμοναύτη, τον Όλεγκ Πλατόνοφ. Είχαν εκτοξευτεί σε τροχιά τον Αύγουστο του 2025 με κάψουλα Crew Dragon της SpaceX και αναμενόταν να μείνουν στο Διάστημα για περίπου έξι μήνες και να γυρίσουν στα τέλη Φεβρουαρίου.