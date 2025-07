Μια μεγάλη λαμπερή σπείρα έγινε ορατή στον ουρανό το βράδυ της Δευτέρας (24/3), προκαλώντας εντύπωση και πολλά ερωτήματα. Αν και ακούγονται διάφορες θεωρίες συνομωσίας, πιστεύεται πως το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο προκλήθηκε από εκτόξευση πυραύλου της εταιρείας Space X, του Έλον Μάσκ.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο των ΗΠΑ έκανε λόγο για σχήμα που προέκυψε από παγωμένο καύσιμο που απελευθέρωσε ο πύραυλος και σε συνδυασμό με το φως του ήλιου, προκάλεσε αυτή την πρωτοφανή αντανάκλαση, σύμφωνα με το BBC.

Ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε από τη Φλόριντα στις 13:50, ώρα ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας διαβαθμισμένης κυβερνητικής αποστολής των ΗΠΑ.

Το Falcon 9 διασπάται σε 2 μέρη μετά την εκτόξευση: το πρώτο μέρος μεταφέρει το ωφέλιμο φορτίο, όπως για παράδειγμα έναν δορυφόρο στο διάστημα και ύστερα επιστρέφει στη Γη. Το δεύτερο τμήμα του πυραύλου εξακολουθεί να οδηγεί τον δορυφόρο.

From Ukraine to Western Europe, including Russia, Germany, the UK, the Netherlands, France, Croatia, and Denmark, people have been sharing social media photos and videos of a striking blue (sometimes white) spiral in the sky. #Ukraine #WesternEurope #Russia #Spiral #Denmark pic.twitter.com/wJEQVdX9jc