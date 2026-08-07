Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απρόοπτο περιστατικό στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» οδήγησε στην ακύρωση πτήσης προς τη Γερμανία, επηρεάζοντας τουλάχιστον 150 επιβάτες, όταν πτηνό εντοπίστηκε στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης (6/8) από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο εντοπίστηκε πτηνό στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετή ώρα στον χώρο αναμονής, μέχρι που ενημερώθηκαν από την αεροπορική εταιρεία ότι η πτήση ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ώστε να απομακρυνθεί το πτηνό και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 150 επιβάτες ενημερώθηκαν ότι θα αναχωρήσουν με νέα πτήση σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου.