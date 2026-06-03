Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αναγκάστηκε να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος που εκτελούσε τη διαδρομή από το Μάντσεστερ με τελικό προορισμό την Αττάλεια, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς ενός επιβάτη.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου υπήρξε ένας 39χρονος υπήκοος Βρετανίας, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση εν πτήσει.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας επέδειξε έντονα επιθετική στάση, στρεφόμενος τόσο κατά των μελών του πληρώματος όσο και κατά των υπόλοιπων ταξιδιωτών. Η έκρυθμη κατάσταση υποχρέωσε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε εκτροπή του δρομολογίου και να προσγειώσει το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 23:30 το βράδυ. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρει αναλυτικά:

«Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης για «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών», «Παράβαση εντολών Κυβερνήτη» και «Διασάλευση της τάξης», καθώς κατά τη διάρκεια πτήσης που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Αττάλεια και προσγειώθηκε αναγκαστικά στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, βραδινές ώρες χθες (02-06-2026), βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.»