Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα πραγματοποιήθηκαν – την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 – τα επίσημα εγκαίνια του MOMUS Air, του νέου χώρου σύγχρονου πολιτισμού που λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Fraport Greece, με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMUS, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Ιάσονας Φωτήλας

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και φορείς της επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη και τον ρόλο του αεροδρομίου ως πόλου πολιτισμού.

Advertisement

Advertisement

Το MOMUS Air, που λειτουργεί ήδη και είναι ελεύθερα προσβάσιμο στους ταξιδιώτες, αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο 163 τ.μ. εντός του αεροδρομίου, όπου η τέχνη, η τεχνολογία και η ταξιδιωτική εμπειρία συνυπάρχουν. Μέσα από εικαστικά έργα – πρωτότυπα και αναπαραγωγές- ψηφιακές εφαρμογές και ντοκιμαντέρ, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με επιλεγμένο υλικό από τις συλλογές των πέντε μουσείων του MOMUS, σε μια απρόσμενη αλλά ουσιαστική συνάντηση με τον σύγχρονο πολιτισμό.

Η πρώτη έκθεση που φιλοξενείται στον χώρο έχει ως θέμα την ιδέα της πτήσης, που λειτουργεί εδώ και αιώνες ως ένας συμβολισμός επιθυμίας φυγής, κοινωνικής ρήξης, ψυχικής ανάτασης και ουτοπικής διάθεσης. Στην έκθεση αυτή, μπορεί κανείς να δει: αναπαραγωγές έργων καλλιτεχνών της πρωτοπορίας στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη στις αρχές του 20ού αιώνα (Alexei Morgunov, Liubov Popova, Vladimir Tatlin), κατασκευές, ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ καθώς και έργα από σύγχρονους καλλιτέχνες και φωτογράφους -όπως ο Γιάννης Μόραλης, ο Αχιλλέας Απέργης, o Stephen Antonakos, ο Σωκράτης Ιορδανίδης, ο Αλέξης Ακριθάκης και η Λένα Αθανασοπούλου. Η θεματική της πτήσης στην έκθεση δεν αφορά απλώς μια ανοδική κίνηση, αλλά και μια μεταφορική διαπραγμάτευση δυνάμεων που αντιστέκονται, που διαμορφώνουν ή στιγμιαία στηρίζουν την επιθυμία μας να

εξυψωθούμε.

Ο επόμενος εικαστικός σταθμός στο MOMUS Air θα αφορά στην 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, τον προσεχή Μάιο.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Fraport Greece να αναβαθμίζει διαρκώς την εμπειρία των ταξιδιωτών και να ενισχύει τη σύνδεση των αεροδρομίων με τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας την ταυτότητα και τον πολιτιστικό πλούτο κάθε τόπου.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Ιάσονας Φωτήλας σημείωσε σχετικά: «Το MOMUS Air αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική πρόταση για το πώς ο πολιτισμός μπορεί να ενσωματωθεί στον δημόσιο χώρο και να συνοδεύει την ταξιδιωτική εμπειρία.

Η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω του MOMUS, με τη Fraport Greece, αποδεικνύει ότι όταν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μοιράζονται κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργηθούν έργα με ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ενστερνίζεται και δικαιώνει απόλυτα την πολιτική εξωστρέφειας και διάχυσης του πολιτισμού του υπουργείου και της Υπουργού μας Λίνας Μενδώνη. Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα νέο κύτταρο πολιτισμού, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντά τον κόσμο, ακριβώς τη στιγμή της μετάβασης και του ταξιδιού».

Advertisement

Ο CEO της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell δήλωσε: «Το MOMUS Air εκφράζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη φιλοσοφία μας: τα αεροδρόμια να είναι χώροι εμπειρίας και σύνδεσης με τον κάθε τόπο που εξυπηρετούν. Στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, θέλαμε το αεροδρόμιο να αποτελεί μέρος αυτής της αφήγησης. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και το MOMUS για τη συνεργασία και το κοινό όραμα που έγινε σήμερα πραγματικότητα».

από αριστερά: ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, κ. Σάββας Καραγιάννης, ο Πρόεδρος ΔΣ Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θάνος Μπέγκας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, o Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) της Fraport Greece, κ. Παναγιώτης Σπυράτος, η Γενική Διευθύντρια του MOMUS, κ. Φανή Τσατσάια, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Ιάσονας Φωτήλας, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Χρήστος Μήττας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, κ. Βασίλειος Γάκης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος ανέφερε: «Η δημιουργία του MOMUS Air μέσα στον χώρο του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης είναι μια ιδέα που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: πολιτισμός σε έναν χώρο διαρκούς κίνησης, αναμονής και μετάβασης. Η ανάπτυξη όμως ενός μουσειακού εκθεσιακού χώρου σε ένα αεροδρόμιο είναι ένα τεχνικά, θεσμικά και επιχειρησιακά εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, και όχι απλώς μια χωροταξική επιλογή. Είναι μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, με διαφορετικές προτεραιότητες, κανόνες και ευθύνες. Το γεγονός ότι σήμερα εγκαινιάζουμε το MOMUS Air αποτυπώνει ξεκάθαρα τη βούληση των ανθρώπων της Fraport Greece και του MOMUS να υπερβούν τις δυσκολίες και να κάνουν πράξη μια ιδέα με σαφές διεθνές, πολιτιστικό και κοινωνικό, ρεαλιστικό αποτύπωμα».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) της Fraport Greece, κ. Παναγιώτης Σπυράτος δήλωσε: «Όταν ο πολιτισμός συναντά τον τουρισμό, το ταξίδι αποκτά πρόσθετη αξία, ενώ ο επισκέπτης έρχεται πιο κοντά στην ταυτότητα της πόλης. Το MOMUS Air προσφέρει στους ταξιδιώτες μια αυθεντική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και αναδεικνύει το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ως χώρο που δίνει έμφαση στην ποιότητα της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Είναι μια ακόμη απόδειξη της διαρκούς μας προσήλωσης στο να εκπλήσσουμε θετικά τους επιβάτες και να τους φέρνουμε πιο κοντά στον τόπο που επισκέπτονται».

Advertisement

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) της Fraport Greece, κ. Παναγιώτης Σπυράτος

Την εκδήλωση συντόνισαν η Γενική Διευθύντρια του MOMUS, κ. Φανή Τσατσάια και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, κ. Σάββας Καραγιάννης.

Η Γενική Διευθύντρια του MOMUS, κ. Φανή Τσατσάια και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, κ. Σάββας Καραγιάννης.

Το MOMUS Air εντάσσεται στο Έργο «Ενίσχυση ψηφιακών έργων και πολιτιστικές εξαγωγές MOMus» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ανάδοχος του Έργου MOMUS Air ήταν η TETRAGON Μελετητική και Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία, που είχε τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου.

Advertisement