Ένα νέο μουσείο δημιουργήθηκε στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και λειτουργεί στον χώρο των αναχωρήσεων. Το MOMUS Air, που δημιουργήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMUS και τη Fraport Greece, συνδέει την τέχνη, την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ακριβώς στο σημείο όπου κάθε ταξίδι ξεκινά ή ολοκληρώνεται.

Σε έναν χώρο 163 τ.μ., ειδικά σχεδιασμένο με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, το νέο μουσείο φιλοξενεί εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video wall και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν το πολύτιμο υλικό των πέντε μουσείων του MOMUS.

«Το MOMUS Air αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Πολιτισμός μπορεί να συναντά την καθημερινότητα και να συνοδεύει τον πολίτη ακόμη και στα πιο απρόσμενα σημεία της διαδρομής του», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και καθιστά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μια ζωντανή πύλη πολιτισμού. Ο εκθεσιακός χώρος μεταμορφώνει το χώρο των αναχωρήσεων σε πολιτιστικό ορόσημο, συνδέοντας την μετακίνηση με την εμπειρία της σύγχρονης τέχνης. Συγχαίρω και ευχαριστώ το MOMUS και τη Fraport Greece για τη σημαντική συνεργασία τους, η οποία αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη, η οποία σταθερά και συστηματικά εξελίσσεται σε έναν πολιτιστικό προορισμό πρώτης γραμμής, ως τόπο που επενδύει στη δημιουργία, στην καινοτομία και στη διάδοση της ισχυρής πολυπολιτιστικής της ταυτότητας».

Ο CEO της Fraport Greece, Alexander Zinell ανέφερε: «Στη Fraport Greece εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία των ταξιδιωτών σε όλα τα αεροδρόμια υπό τη διαχείρισή μας. Η συνεργασία μας με το MOMUS και η λειτουργία του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ενισχύουν αυτή τη δέσμευση, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ποιοτικό χώρο πολιτισμού ως μέρος του ταξιδιού τους. Τα αεροδρόμια μπορούν να αποτελούν αυτόνομους προορισμούς, και το MOMUS Air αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης».

Ο πρόεδρος του MOMUS, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος τόνισε: «Το MOMUS Air δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει σταθερά την αποστολή μας. Θερμές ευχαριστίες επίσης στη Fraport Greece για την άριστη συνεργασία και για την παραχώρηση ενός τόσο κεντρικού σημείου στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή τη νέα πολιτιστική πύλη, το MOMUS ενισχύει την εξωστρέφειά του, προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα διεθνές κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Θεσσαλονίκης».