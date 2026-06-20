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Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης στον χώρο που χρησιμοποιούσε, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας λόγω ανεύρεσης ιχνών αίματος στην κατοικία και στο όχημά του.

Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε πως δέχεται απειλές για τη ζωή του από το περιβάλλον της αγνοούμενης, καταγγέλλοντας απόπειρα εκβιασμού με όπλο.

Από την πλευρά του, ο αδελφός της 45χρονης απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες ως προσπάθεια του 43χρονου να αποποιηθεί τις ευθύνες του για την υπόθεση.

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Με στοχευμένες και προσεκτικά οργανωμένες κινήσεις, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του 43χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος διέμενε ως ενοικιαστής στην κατοικία της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η εξαφάνιση της 45χρονης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό αντικείμενο των ερευνών των Αρχών.

Ήδη από τη δεύτερη κατάθεσή του, οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 43χρονος δεν αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε. Για τον λόγο αυτό, ακολούθησαν συγκεκριμένη στρατηγική, επιτρέποντάς του να κινείται χωρίς περιορισμούς, με την ελπίδα ότι οι κινήσεις του θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε κρίσιμα στοιχεία ή ακόμη και στον εντοπισμό της αγνοούμενης.

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Κατά τη διάρκεια των πολύωρων παρουσιών του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του μέσα από διαδοχικές συνομιλίες και καταθέσεις, προσδοκώντας είτε να αποσπάσουν πληροφορίες είτε να τον οδηγήσουν σε αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση.

Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιλήφθηκε ότι οι έρευνες στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη είχαν αποδώσει σημαντικά ευρήματα, φέρεται να προσπάθησε να απομακρυνθεί και να χαθεί από το πεδίο παρακολούθησης. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν ήδη αναπτύξει εκτεταμένη επιτήρηση στην περιοχή, περιορίζοντας κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Ο 43χρονος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί σημαντικά από την οικία και τελικά εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε όχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν για περίπου μισή ώρα πριν προχωρήσουν στη σύλληψή του, καθώς εκείνη τη στιγμή συνομιλούσε τηλεφωνικά με άλλο πρόσωπο και οι ερευνητές εκτιμούσαν ότι η συνομιλία ίσως παρείχε χρήσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η διαδικασία έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς κατά τις έρευνες βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Η κράτησή του επιτρέπει πλέον στις Αρχές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις ανακριτικές ενέργειες, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στην αγνοούμενη γυναίκα.

Τα ευρήματα στο σπίτι που ενισχύουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στην κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν μικρές κηλίδες αίματος πάνω σε τηλεόραση, καθώς και ακόμη μία στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν αποσταλεί αντικείμενα από τον χώρο, μεταξύ των οποίων και η σφουγγαρίστρα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για καθαρισμό, προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι τα έως τώρα δεδομένα ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εις βάρος της 45χρονης. Βασικός στόχος των ερευνών είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο.

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Εφόσον τα εγκληματολογικά ευρήματα και η συνολική πορεία της έρευνας οδηγήσουν σε επαρκείς ενδείξεις, οι δικαστικές Αρχές ενδέχεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία, ακόμη και χωρίς ομολογία από τον ίδιο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν διαρκώς νέα δεδομένα και μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη και να εξακριβώσουν εάν πρόκειται οριστικά για εγκληματική ενέργεια.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Τι δηλώνει ο 43χρονος

Ο 43χρονος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», υποστήριξε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο πιέσεων μετά τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης. «Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες να αποτραπεί από το να μιλήσει για όσα γνωρίζει σχετικά με την εξαφάνιση.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, άγνωστο άτομο εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι του και τον απείλησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ συνέδεσε το περιστατικό με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης. Ο ίδιος άφησε επίσης αιχμές σε βάρος του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές σχετίζονται τόσο με την υπόθεση όσο και με οικονομικές διαφορές που, κατά τους ισχυρισμούς του, αφορούν περιουσιακά ζητήματα.

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα». Συγκεκριμένα, ο 43χρονος δήλωσε:

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

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– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

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– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

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– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

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– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Η απάντηση του αδελφού της Σταυρούλας – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη απέρριψε κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του ενοικιαστή να αποσείσει τις ευθύνες από πάνω του.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο 43χρονος έχει σχέση με την εξαφάνιση της αδελφής του, εκτιμώντας πως τα κίνητρα της υπόθεσης δεν συνδέονται με οικονομικές διαφορές, αλλά με κάποιο άλλο περιστατικό που ενδέχεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της 45χρονης.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε.

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή, ο αδελφός της αγνοούμενης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία των ερευνών, τονίζοντας ότι τα δεδομένα της υπόθεσης μεταβάλλονται συνεχώς, δημιουργώντας νέα ερωτήματα και εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την εξαφάνιση.

Όπως είπε, οι διαρκείς ανατροπές δυσκολεύουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί να περιμένει απαντήσεις για την τύχη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της εξαφάνισης και να δοθούν εξηγήσεις για όσα έχουν συμβεί, εκφράζοντας την αγωνία της οικογένειας να μάθει την αλήθεια.

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».