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Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.

Το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, ένας περαστικός εντόπισε τη σορό της άτυχης γυναίκας σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

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Μετά την εξαφάνισή της, η οικογένεια της 75χρονης είχε απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνώριζε κάτι για την τύχη της να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές. Η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άνοιας, γεγονός που είχε προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους οικείους της.

Στις εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντικές ομάδες. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και drone, προκειμένου να ερευνηθούν οι περιοχές όπου είχαν καταγραφεί τα τελευταία ίχνη της 75χρονης.

Με πληροφοίες από Creta24