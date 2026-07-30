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Η υπόθεση παρέμενε άλυτη για δεκαετίες, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία της εποχής δεν επέτρεψαν την αναγνώριση της σορού που ήταν θαμμένη ως αγνώστων στοιχείων.

Τα οστά της Μισέλ παραδόθηκαν στην οικογένειά της τον Απρίλιο του 2026 για να πραγματοποιηθεί η οριστική ταφή της.

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Μια από τις παλαιότερες και μυστηριώδεις υποθέσεις στην Καλιφόρνια εξιχνιάστηκε, καθώς η προηγμένη τεχνολογία γενετικής γενεαλογίας βοήθησε στην ταυτοποίηση μίας κοπέλας που είχε δολοφονηθεί και για μισό αιώνα όλοι αγνοούσαν την ταυτότητά τους.

Τα ίχνη της 15χρονης Μισέλ Λουίζ Κόλιερ χάθηκαν τον Φεβρουάριο του 1978 από την περιοχή Φρέσνο της Καλιφόρνια. Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1978, ένας χειριστής τρακτέρ που οργώνε έναν αμπελώνα κοντά στην πόλη Άρβιν, βρήκε τα οστά μιας νεαρής κοπέλας, θαμμένα σε έναν ρηχό τάφο.

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Teen murder victim found in California vineyard identified 48 years later https://t.co/C6eLP49Vxf pic.twitter.com/tuRMbXZGlz — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, η έρευνα έπεσε στο κενό. Τα μέσα της εποχής —αποτυπώματα και οδοντιατρικά αρχεία— δεν απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα το θύμα να παραμείνει στα αστυνομικά αρχεία με την ονομασία «Arvin Jane Doe» για σχεδόν μισό αιώνα, ενώ ετάφη στο κοιμητήριο του Άρβιν το 1978 ως αγνώστων στοιχείων.

Το 2007, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ληφθεί δείγμα DNA, οι αρχές προχώρησαν στην εκταφή της σορού. Αν και το δείγμα στάλθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια, η απουσία συμβατού DNA συγγενών στις αστυνομικές βάσεις δεδομένων εμπόδισε εκ νέου την ταυτοποίηση.

Όλα άλλαξαν το 2025, όταν το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Κερν συνεργάστηκε με το εξειδικευμένο εργαστήριο Othram στο Τέξας. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της γενετικής γενεαλογίας, οι ερευνητές αξιοποίησαν τα δεδομένα που είχαν υποβάλει αυτοβούλως σε εμπορικές πλατφόρμες γενεαλογίας ο ετεροθαλής αδελφός, η νύφη και ένας ξάδελφος της Μισέλ.

Τον Οκτώβριο του 2025, η διασταύρωση με το δείγμα της 85χρονης σήμερα μητέρας της, Μαρίας Κόλιερ, επιβεβαίωσε οριστικά την ταυτότητα της 15χρονης.

«Λυπάμαι που δεν σε προστατεύσαμε»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε από το Γραφείο του Σερίφη, η μεγαλύτερη αδελφή του θύματος, Σίνθια Ντάνμπαρ, ξέσπασε σε λυγμούς, εκφράζοντας παράλληλα την οργή της για τον δράστη:

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«Ήσουν μόλις 15 ετών, ένα παιδί με όλη τη ζωή μπροστά σου. Λυπάμαι που δεν σε προστατεύσαμε…», ανέφερε απευθυνόμενη στη μνήμη της αδελφής της, ενώ έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τον δολοφόνο:

«Προς τον άνθρωπο που σκοτωσε την αδελφή μας: η δειλή σου πράξη σημάδεψε ολόκληρη την οικογένειά μας. Οι αρχές θα σε βρουν και θα λογοδοτήσεις. Είτε είσαι ήδη στη φυλακή είτε πεθαμένος, θα εντοπιστείς. Ο Θεός ας ευλογήσει την ψυχή σου, γιατί αν δεν είσαι ήδη στην Κόλαση, εκεί πας».

Τον Απρίλιο του 2026, τα οστά της Μισέλ αφαιρέθηκαν από τον προσωρινό της τάφο και παραδόθηκαν στην οικογένειά της για την οριστική της ταφή. Αν και από το 1978 η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ανθρωποκτονία, η ακριβής ιατροδικαστική αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί λόγω της προκεχωρημένης σήψης.

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Πηγές: Fox News, ABC News