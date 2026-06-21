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Καίριο πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 19ης Ιουνίου σε περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

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Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα σχετικά με τη δράση της ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρεις οικίες που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» για την αποθήκευση και διαχείριση ναρκωτικών.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας ναρκωτικών, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.

Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr

Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.