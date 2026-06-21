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Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς νεκρή εντοπίστηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου η 34χρονη γυναίκα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν από έναν χρόνο, όταν γέννησε στο σπίτι της και εγκατέλειψε το νεογέννητο μωρό της σε κάδο απορριμμάτων.

Η γυναίκα βρισκόταν υπό κράτηση και είχε μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο ενόψει της προγραμματισμένης εκδίκασης της υπόθεσής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρωινές ώρες σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να μεταβεί στην τουαλέτα και στη συνέχεια επέστρεψε για να κοιμηθεί.

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Λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η 34χρονη δεν επανήλθε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ

Η 34χρονη είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Μάιο του 2025, όταν κατηγορήθηκε ότι εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της αμέσως μετά τη γέννα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αφού έφερε στον κόσμο το βρέφος μέσα στο σπίτι της, το τοποθέτησε σε σακούλα και το άφησε σε κάδο απορριμμάτων.

Λίγο αργότερα, ο σύντροφός της την εντόπισε στην κατοικία τους στην Άνω Αλικαρνασσό σε άσχημη κατάσταση και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι είχε προηγηθεί τοκετός και άρχισαν να αναζητούν το νεογνό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας από τους διασώστες κινήθηκε προς τους κοντινούς κάδους απορριμμάτων, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από το σπίτι, όπου τελικά εντόπισε το βρέφος μέσα σε νάιλον σακούλα. Το περιστατικό είχε συγκλονίσει το Ηράκλειο και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.