Πιο χαμηλή τηλεθέαση για το «Ενώπιος Ενωπίω» από την «Κοινωνία άνω κάτω».

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το δίδυμο Χασαπόπουλου-Βούλγαρη σημείωσε υψηλή τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Η Κατερίνα Καινούργιου επικράτησε στο δυναμικό κοινό, την ώρα που το Buongiorno κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος διατήρησε την κυριαρχία του με 18,3% στο δυναμικό κοινό, την ίδια στιγμή που ο ΣΚΑΪ ξεπέρασε το κεντρικό δελτίο του MEGA.

Στην prime time ζώνη ξεχώρισαν οι σειρές του ALPHA, ενώ η late night ζώνη ανέδειξε την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου έναντι του Νίκου Χατζηνικολάου.

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Πολύ υψηλή τηλεθέαση σημείωσε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στην πρωινή ζώνη, αγγίζοντας το 35,3% στο δυναμικό κοινό και μέσο όρο 24,9%. Το Happy Day έκανε μέσο όρο 16,3%, φτάνοντας το 24,5% ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 έκανε αρνητικό ρεκόρ με 2,9%, δίνοντας lead in στον Γιώργο Λιάγκα μόλις 1,9%.

Παρόλα αυτά το «Πρωινό» σημείωσε 11,7% στο κοινό 18-54- την ίδια τηλεθέαση σημείωσε η Φαίη Σκορδά στο MEGA, με την Κατερίνα Καινούργιου να κόβει πρώτη το νήμα με 12,6%. Το Buongiorno πήρε όμως την πρωτιά στο σύνολο κοινού με 13,2% αφήνοντας πίσω τους «Αταίριαστους» με 12,6%.

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Στο δυναμικό κοινό το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου έκανε μέσο όρο 3%, ενώ ακριβώς απέναντι η Ζήνα Κουτσελίνη περιορίστηκε στο 6%. Ο Πέτρος Κουσουλός έκανε μέσο όρο 12,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μόλις 2,5%.

Ο Πέτρος Κουσουλός

Χαμηλά ποσοστά και για τον Σπύρο Χαριτάτο στο OPEN με 2,8% αλλά και για το «Ρουκ Ζουκ» με 5,9%. Συνεχίστηκε η κυριαρχία στην τηλεθέαση του Νίκου Ευαγγελάτου με 18,3% στο δυναμικό κοινό.

Ο Σπύρος Χαριτάτος με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου έχουν πάρει το πράσινο φως και για τη νέα σεζόν.

Πτωτική τάση παρουσίασαν γενικότερα τα τηλεπαιχνίδια με το The Chase να πέφτει κάτω από τη βάση (9,5%) ενώ ο «Αδύναμος Κρίκος» έκανε μέσο όρο 2,6%. Μονοψήφια ποσοστά και για το κεντρικό δελτίο του MEGA (8,3%), με τον ΣΚΑΪ να περνάει πρώτη φορά μπροστά του με 8,9%.

Στην prime time ζώνη ο ημιτελικός του Master Chef προσέλκυσε το 13,2% του δυναμικού κοινού, ενώ το Don’t forget the lyrics έπεσε στο 4,1%. Ο ALPHA σημείωσε υψηλή τηλεθέαση με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς» (21,7%) και το «Σόι σου» (23%).

Υψηλά ποσοστά χάρισαν οι αγώνες του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2, με την τηλεθέαση να ξεπερνάει το 20% σε αρκετά τέταρτα.

Η μεγάλη έκπληξη όμως έγινε στη late night ζώνη αφού το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε πιο χαμηλά από την «Κοινωνία άνω κάτω» του OPEN με 4% και 5,5% αντίστοιχα στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο ο Νίκος Χατζηνικολάου κατέγραψε 5,2% και η παρέα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου χάρισε 6% στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.