Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το δίδυμο Χασαπόπουλου-Βούλγαρη σημείωσε υψηλή τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.
- Η Κατερίνα Καινούργιου επικράτησε στο δυναμικό κοινό, την ώρα που το Buongiorno κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού.
- Ο Νίκος Ευαγγελάτος διατήρησε την κυριαρχία του με 18,3% στο δυναμικό κοινό, την ίδια στιγμή που ο ΣΚΑΪ ξεπέρασε το κεντρικό δελτίο του MEGA.
- Στην prime time ζώνη ξεχώρισαν οι σειρές του ALPHA, ενώ η late night ζώνη ανέδειξε την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου έναντι του Νίκου Χατζηνικολάου.
Πολύ υψηλή τηλεθέαση σημείωσε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στην πρωινή ζώνη, αγγίζοντας το 35,3% στο δυναμικό κοινό και μέσο όρο 24,9%. Το Happy Day έκανε μέσο όρο 16,3%, φτάνοντας το 24,5% ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 έκανε αρνητικό ρεκόρ με 2,9%, δίνοντας lead in στον Γιώργο Λιάγκα μόλις 1,9%.
Παρόλα αυτά το «Πρωινό» σημείωσε 11,7% στο κοινό 18-54- την ίδια τηλεθέαση σημείωσε η Φαίη Σκορδά στο MEGA, με την Κατερίνα Καινούργιου να κόβει πρώτη το νήμα με 12,6%. Το Buongiorno πήρε όμως την πρωτιά στο σύνολο κοινού με 13,2% αφήνοντας πίσω τους «Αταίριαστους» με 12,6%.
Στο δυναμικό κοινό το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου έκανε μέσο όρο 3%, ενώ ακριβώς απέναντι η Ζήνα Κουτσελίνη περιορίστηκε στο 6%. Ο Πέτρος Κουσουλός έκανε μέσο όρο 12,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μόλις 2,5%.
Χαμηλά ποσοστά και για τον Σπύρο Χαριτάτο στο OPEN με 2,8% αλλά και για το «Ρουκ Ζουκ» με 5,9%. Συνεχίστηκε η κυριαρχία στην τηλεθέαση του Νίκου Ευαγγελάτου με 18,3% στο δυναμικό κοινό.
Πτωτική τάση παρουσίασαν γενικότερα τα τηλεπαιχνίδια με το The Chase να πέφτει κάτω από τη βάση (9,5%) ενώ ο «Αδύναμος Κρίκος» έκανε μέσο όρο 2,6%. Μονοψήφια ποσοστά και για το κεντρικό δελτίο του MEGA (8,3%), με τον ΣΚΑΪ να περνάει πρώτη φορά μπροστά του με 8,9%.
Στην prime time ζώνη ο ημιτελικός του Master Chef προσέλκυσε το 13,2% του δυναμικού κοινού, ενώ το Don’t forget the lyrics έπεσε στο 4,1%. Ο ALPHA σημείωσε υψηλή τηλεθέαση με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς» (21,7%) και το «Σόι σου» (23%).
Υψηλά ποσοστά χάρισαν οι αγώνες του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2, με την τηλεθέαση να ξεπερνάει το 20% σε αρκετά τέταρτα.
Η μεγάλη έκπληξη όμως έγινε στη late night ζώνη αφού το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε πιο χαμηλά από την «Κοινωνία άνω κάτω» του OPEN με 4% και 5,5% αντίστοιχα στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο ο Νίκος Χατζηνικολάου κατέγραψε 5,2% και η παρέα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου χάρισε 6% στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.