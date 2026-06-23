Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει τελικά και το τρίτο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για τον 57χρονο πατέρα και μέχρι πριν από λίγες μέρες δημοτικό σύμβουλο δήμου της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στον θανάσιμο τραυματισμό του προέδρου.

Υπενθυμίζεται, ότι τόσο ο 32χρονος γιος του, όσο και ο 69χρονος εργάτης που εργαζόταν στα κοπάδια του 57χρονου έχουν ήδη προφυλακιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα ως φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος, το οποίο είχε αρχικώς αντιμετωπιστεί ως τροχαίο.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν διαφωνήσει ως προς την προφυλάκιση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, με την απόφαση να παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο και τον ίδιο να παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η απόφαση του συμβουλίου αναμενόταν τη Δευτέρα, ωστόσο έγινε γνωστή σήμερα και βάσει αυτής, ο πατέρας οδηγείται επίσης στη φυλακή.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)