Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και πέθανε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία.