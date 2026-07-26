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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου στις Αρχές, όταν άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν κατέβηκε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και κινήθηκε πεζός μέσα στη σήραγγα με κατεύθυνση προς τον σταθμό Χαλανδρίου.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς η παρουσία του άνδρα στις γραμμές δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της γραμμής.

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Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, περίπου στις 15:25 το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για άνδρα που είχε εισέλθει στις σιδηροδρομικές γραμμές από τον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και κινούνταν μέσα στο τούνελ προς την κατεύθυνση του Χαλανδρίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν εποχούμενη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στον σταθμό Χαλανδρίου περίπου στις 15:35 και ενημερώθηκαν από τον σταθμάρχη ότι ο άνδρας βρισκόταν περίπου 200 μέτρα εντός της σήραγγας, στο ρεύμα προς Δουκίσσης Πλακεντίας.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, κατέβηκαν στις αποβάθρες και εισήλθαν στο τούνελ, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από τις γραμμές, παρά τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η παρουσία τους σε χώρο με ηλεκτροφόρες εγκαταστάσεις.

Λίγο αργότερα εντόπισαν τον άνδρα και του ζήτησαν να εξέλθει από τη σήραγγα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αστυνομική αναφορά, εκείνος δεν υπάκουσε στις εντολές τους και φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς και επιχειρώντας να διαφύγει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναζε φράσεις όπως «Allahu Akbar» και «Ramazan Bayram», καθώς και άλλες εκφράσεις που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική περιγραφή του περιστατικού, ο άνδρας κλωτσούσε, έφτυνε και επιχειρούσε να χτυπήσει τους αστυνομικούς με γροθιές, αγκώνες και το κεφάλι του, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς οι αστυνομικοί βρίσκονταν εντός της σήραγγας και υπήρχε κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού λόγω της ηλεκτροδότησης των γραμμών και της υποδομής του Μετρό.