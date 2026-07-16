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Ο καλλιτέχνης Ότμαρ Χερλ δημιούργησε τα γλυπτά για να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά του συνθέτη και να προσελκύσει το ευρύ κοινό στη μουσική του.

Τα έργα έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και θα παραμείνουν σε δημόσια έκθεση έως τις 30 Αυγούστου.

Παρά την ύπαρξη εφεδρικών αγαλματιδίων, έχουν ήδη καταγραφεί κλοπές έργων από τον δημόσιο χώρο, φαινόμενο που ο δημιουργός θεωρεί αναμενόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα συγκεκριμένα αγαλματίδια, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, αντί να τα αφαιρέσουν παράνομα.

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Οι επισκέπτες της γενέτειρας του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ έχουν την ευκαιρία να δουν τον σπουδαίο συνθέτη -μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο- σε μικρογραφία, καθώς το Σάλτσμπουργκ γιορτάζει την επέτειο των 270 χρόνων από τη γέννησή του.

Το Ίδρυμα Mozarteum παρουσίασε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ, ύψους μόλις 50 εκατοστών. Δημιουργός τους είναι ο Γερμανός διεθνούς φήμης καλλιτέχνης εννοιολογικής τέχνης Ότμαρ Χερλ.

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Ο Μότσαρτ γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1756 στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου το Ίδρυμα Mozarteum διοργανώνει συναυλίες, διαχειρίζεται τα μουσεία που είναι αφιερωμένα στον συνθέτη και στηρίζει την έρευνα γύρω από τη ζωή και το έργο του.

«Δεν ήθελα να δημιουργήσω άλλο ένα μνημείο για τον Μότσαρτ. Υπάρχουν ήδη αρκετά. Ήθελα να αναδείξω την ανθρώπινη πλευρά του, να δείξω ότι, παρά την ιδιοφυΐα του, ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος», δήλωσε ο Χερλ στο Associated Press.

Για να προσδώσει στα γλυπτά έναν πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, ο καλλιτέχνης απεικόνισε τον συνθέτη μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Ο Μότσαρτ και η οικογένειά του ήταν γνωστό ότι έκαναν συχνά μεγάλους περιπάτους με τα σκυλιά τους στους Κήπους Μίραμπελ, δίπλα από το σπίτι τους.

Οι μικροσκοπικοί Μότσαρτ έχουν τοποθετηθεί όχι μόνο στους Κήπους Μίραμπελ, αλλά και στην κατοικία του συνθέτη, καθώς και σε διάφορα περίπτερα. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια, όμως προς το παρόν εκτίθενται μόνο τα 300. Τα υπόλοιπα φυλάσσονται ως εφεδρικά, σε περίπτωση κλοπής.

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«Μέσα στις τελευταίες ώρες έχουν ήδη κλαπεί δύο», δήλωσε ο Λίνους Κλουμπνερ από το Ίδρυμα Mozarteum. Όπως εξήγησε, στόχος της εγκατάστασης είναι να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό και να το φέρει πιο κοντά στη μουσική του Μότσαρτ.

«Έρχεσαι εδώ, ίσως διακρίνεις στον ορίζοντα τα μικρά χρυσά κεφάλια να λαμπυρίζουν στον ήλιο. Αυτό κινεί την περιέργεια των ανθρώπων», είπε ο Κλουμπνερ. «Και τότε ξεκινά μια διαδικασία που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα: Να γνωρίσουν νέοι άνθρωποι τον Μότσαρτ».

Για τον Χερλ, οι κλοπές έργων τέχνης δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο. Σε παλαιότερη εγκατάστασή του στο Μπαϊρόιτ της Γερμανίας, ολόκληρη σειρά από αγάλματα του Ρίχαρντ Βάγκνερ είχε κλαπεί μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

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«Αυτή είναι η φύση του δημόσιου χώρου. Όταν ένας καλλιτέχνης δημιουργεί έργα για δημόσια έκθεση, δεν μπορεί να παραπονιέται για όσα συμβαίνουν εκεί», είπε. «Τα πάντα μπορεί να συμβούν, από βανδαλισμούς μέχρι κλοπές. Έτσι έχουν τα πράγματα.»

Τα αγαλματίδια του Μότσαρτ θα παραμείνουν σε έκθεση έως τις 30 Αυγούστου. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα από αυτά, χωρίς να χρειαστεί να το κλέψουν, μπορούν να το αγοράσουν στην τιμή των 100 ευρώ (114 δολάρια), μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ο Χερλ είναι γνωστός για τα γλυπτά του από πολυμερές υλικό. Το 2010 παρουσίασε στην Αθήνα μια εγκατάσταση με 10.000 πλαστικές κουκουβάγιες, ενώ το έργο «Αφιέρωμα στον Ντύρερ» περιλάμβανε γιγαντιαία πλαστικά αντίγραφα του διάσημου λαγού του Άλμπρεχτ Ντύρερ, τα οποία εκτέθηκαν στο Μουσείο Τέχνης της Νταεγκού στη Νότια Κορέα.

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Με πληροφορίες από Associated Press, ABC News