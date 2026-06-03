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Η παραγωγή Blade Runner LIVE, που θα παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου στο Ηρώδειο, είναι πλέον επίσημα sold out.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε τεράστιο για την προβολή της εμβληματικής ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ που συνοδεύεται ζωντανά από την εκτέλεση του αριστουργηματικού soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

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Το Blade Runner δεν είναι απλώς μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα πολιτισμικό σημείο αναφοράς που συνεχίζει να επηρεάζει τον κινηματογράφο, τη μουσική, την αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε το μέλλον. Και στην καρδιά αυτού του σύμπαντος βρίσκεται η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου – ένα soundtrack που θεωρείται πλέον ιστορικό, βαθιά ανθρώπινο και διαχρονικά πρωτοποριακό.

Ποιοί δίνουν ζωή στο έργο αυτό επί σκηνής; Το Avex Ensemble, που παρουσιάζει το Blade Runner LIVE σε μεγάλες σκηνές ανά τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε προβολή σε μια καθηλωτική τελετουργία εικόνας και ήχου. Το Avex Ensemble ιδρύθηκε το 2019 και αποτελείται από μουσικούς με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εξειδικεύονται στις ζωντανές εκτελέσεις ηλεκτρονικών κινηματογραφικών soundtracks.

Έχουν παρουσιάσει παραγωγές όπως τα Blade Runner LIVE, The Terminator LIVE και Terminator 2: Judgment Day in Concert, με εμφανίσεις σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους παγκοσμίως, όπως το Royal Albert Hall και το Eventim Apollo στο Λονδίνο, το Orchard Hall στο Τόκιο, το Palau de la Música Catalana στη Βαρκελώνη και η Philharmonie de Paris, ενώ έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Δουβλίνο, τη Λουκέρνη και σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι μουσικοί του σχήματος διαθέτουν ισχυρό κλασικό υπόβαθρο, ενώ κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Συλλογικά έχουν συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες όπως η Royal Concertgebouw Orchestra, η London Symphony Orchestra, η Royal Philharmonic Concert Orchestra και η John Wilson Orchestra.

Η πορεία τους περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές του West End (Wicked, Six the Musical, Les Misérables), στο Shakespeare’s Globe Theatre, σε ηχογραφήσεις για τηλεόραση και κινηματογράφο, στο London Fashion Week, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Shakira, οι Coldplay και ο Liam Gallagher.

Στις επόμενες εμφανίσεις τους περιλαμβάνονται συναυλίες στη Μαδρίτη και η ιταλική πρεμιέρα του Blade Runner LIVE αργότερα μέσα στη χρονιά.