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Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδεία του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Καλεσμένοι του επί σκηνής ο Μανώλης Φάμελλος που ανάμεσα σε άλλες γνωστές επιτυχίες του, θα τραγουδήσουν μαζί το κλασικό «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», τραγούδι που θα «σφραγίσει» για ακόμα μια φορά τη συνεργασία τους αφού θα κυκλοφορήσουν άμεσα μια διασκευή του τραγουδιού, και οι εξαιρετικοί Gadjo Dilo που θα δώσουν το δικό τους χρώμα στη βραδιά.

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Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, μουσικό, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο («Ζήτημα Χρόνου», «Τριανταφυλλάκι», «Μέχρι το τέλος του κόσμου» κ.ά.).

Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τραγούδια όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ» και πολλά ακόμη συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού.

Στο πρόγραμμα της περιοδείας ξεχωρίζει και το νέο του single «Τι Ωραίο», ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα σε μια παύση από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Μουσικοί

Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα

Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα

Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο

Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα

Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο

Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα

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Εισιτήρια & πληροφορίες εδώ: Πάνος Μουζουράκης – Σάμερ 2026 | Εισιτήρια online! | More.com