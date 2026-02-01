Ο Νικ Φροστ, σε συνέντευξη που έδωσε στον Guardian, αποκάλυψε το «τελετουργικό» που χρησιμοποίησε προκειμένου να πάρει τον ρόλο του Hagrid στο επερχόμενο reboot της νέας σειράς «Harry Potter» του HBO.

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά από όσο φαίνεται το σύμπαν εισάκουσε την επιθυμία του να ενσαρκώσει τον αγαπημένο φύλακα του Hogwarts, τον οποίον είχε υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη ο αείμνηστος Ρόμπι Κόλτρεϊν.

«Έχω δει όλες τις ταινίες. Κάθε χρόνο, τις παρακολουθούμε με την οικογένεια μουα τα Χριστούγεννα όλες μαζί», είπε ο Φροστ στην εφημερίδα. «Ξεκινάμε στις 20 Δεκεμβρίου και τελειώνουμε μιάμιση εβδομάδα αργότερα. Πριν με επιλέξουν για τον ρόλο του Hagrid, η σύντροφός μου μου πρότεινε να προσπαθήσω να τον ”προσελκύσω”. Έτσι, τα περσινά Χριστούγεννα, παρακολούθησα όλες τις ταινίες συνεχόμενα στο κανάλι Sky, ενώ έγραφα τη λέξη «Hagrid» 7.000 φορές», όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Όσον αφορά τον τρόπο για τον οποίο πρόκειται να προσεγγίσει τον ρόλο το Hagrid, ο Φροστ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντεύξη του: «Θέλω να κάνω κάτι, όχι ”διαφορετικό”. Πιστεύω ότι πρέπει να σεβαστείς το υλικό, αλλά μέσα σε αυτό υπάρχει χώρος για λεπτομέρειες. Πάντα έβλεπα τον Hagrid ως ένα υπέροχο, χαμένο, βίαιο, αστείο και ζεστό παιδί. Νομίζω ότι αφιερώνοντας μία σεζόν για κάθε βιβλίο, μου δίνεται η ευκαιρία να τον εξερευνήσω πολύ περισσότερο, και ανυπομονώ γι’ αυτό», εξήγησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι o σκηνοθέτης των ταινιών Harry Potter, Κρις Κολόμπους, προκάλεσε αντιδράσεις πέρυσι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast «The Rest Is Entertainment», όταν εξέφρασε αμφιβολίες για το reboot του HBO, βλέποντας φωτογραφίες του Φροστ ως Hagrid.

«Βλέπω αυτές τις φωτογραφίες και τον Φροστ να φοράει ακριβώς την ίδια στολή που είχαμε σχεδιάσει για τον Hagrid. Από τη μία σκεφτόμουν: Ποιος ο λόγος;» είπε ο Κολόμπους. «Νόμιζα ότι οι στολές και τα πάντα θα ήταν διαφορετικά, αλλά είναι ουσιαστικά τα ίδια. Είναι πολύ κολακευτικό για μένα, γιατί σκέφτηκα: αυτή είναι ακριβώς η στολή του Hagrid που είχαμε σχεδιάσει».

Η σειρά πρόκειται να κάνει πρεμιέρα φέτος, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της δημοφιλούς σειράς και 15 χρόνια μετά την προβολή της τελευταίας ταινίας «Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2», στους κινηματογράφους.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian