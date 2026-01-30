Με ένα υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ θα ολοκληρωθεί το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 15 Μαρτίου. Η βραδιά θα ξεκινήσει με την προβολή της ταινίας «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν» του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε ειδική προβολή, παρακολουθεί τον Πάβελ «Πάσα», δάσκαλο και διοργανωτή εκδηλώσεων σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο μιας ρωσικής πόλης με πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Αγαπητός μέντορας, γνωστός την αντισυμβατική του στάση ο Πάσα αναλαμβάνει, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έναν νέο, πιο επικίνδυνο ρόλο: να αποκαλύψει τις καταστροφικές συνέπειες της στρατιωτικοποίησης που παρεισφύει ακόμη και στα σχολεία. Η αποστολή του τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν μαθαίνει ότι οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση καθημερινών εκδηλώσεων κρατικής προπαγάνδας. Προσπαθώντας να διαχειριστεί την ενοχή και την ανημποριά του, αποφασίζει να καταγράψει πώς ο πόλεμος αλλάζει το σχολείο του.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν βρέθηκε στο Φεστιβάλ τον Μάρτιο του 2025 και είπε, μεταξύ άλλων, πως προτεραιότητά του ήταν η ασφάλεια του Πάσα και πως η παραγωγός του ντοκιμαντέρ βρισκόταν συνέχεια σε επαφή με μεγάλα μέσα ενημέρωσης που έχουν εμπειρία στην προστασία ανθρώπων σε κίνδυνο. Επίσης, ανέφερε ότι ήταν συγκινητική η συσπείρωση της κοινότητας της πόλης, η οποία στήριξε τον δάσκαλο.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει πάρτι μέσα στο Ολύμπιον, από το φουαγιέ μέχρι το Πράσινο Δωμάτιο και το Δωμάτιο με Θέα, με dj set, ποτά και εκπλήξεις και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί, η απευθείας μετάδοση της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ.