Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», άνοιξε αυλαία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το βράδυ της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, με την πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία».

Στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να απευθυνθεί στο κοινό και έφερε μαζί του μια ξεχωριστή έκπληξη. Ο Λάνθιμος αναπαρήγαγε στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα από τη μούσα και πρωταγωνίστρια της ταινίας, Έμμα Στόουν, η οποία δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Το ιδιαίτερο στοιχείο ήταν ότι το μήνυμα είχε ηχογραφηθεί στα ελληνικά.

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Στην ηχογράφηση, η Έμμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Η υπόθεση του «Βουγονία»

Ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετία, εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρίας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.