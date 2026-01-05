Ο Τίμοθι Σαλαμέ κατέκτησε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν των βραβείων, αποσπώντας το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στα Critics Choice Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Hollywood Reporter, o 30χρονος πρωταγωνιστής του «Marty Supreme» έδειξε εμφανώς αιφνιδιασμένος όταν άκουσε το όνομά του, σκύβοντας αμέσως για να φιλήσει τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και με ειλικρίνεια για την επιθυμία του να αναγνωριστεί για τον συγκεκριμένο ρόλο, γεγονός που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στην ευχαριστήρια ομιλία του. Σε πρόσφατη συνέντευξη του μάλιστα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Θέλω το Όσκαρ μου».

«Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθώ εδώ πάνω, οπότε δώστε μου ένα λεπτό», είπε απευθυνόμενος στο κοινό, καθώς άρχισε να απαριθμεί όσους ήθελε να τιμήσει. Ο Σαλαμέ ήταν φανερά συγκινημένος και ταραγμένος από τη νίκη του, σκοντάφτοντας αρκετές φορές στα λόγια του. «Είμαι πιο νευρικός απ’ όσο νόμιζα», παραδέχτηκε, διορθώνοντας τον εαυτό του.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνυποψήφιούς του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. «Μάικλ, φίλε, απίστευτος. Μόλις ξαναείδα το ”Sinners”. Δεν είχα δει τη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους. Χαίρομαι που έμεινα μέχρι το τέλος τη δεύτερη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον σκηνοθέτη του «Marty Supreme», Τζος Σάφντι, για «τη δημιουργία ενός ρόλου και μιας ιστορίας» ειδικά γι’ αυτόν. «Έφτιαξες μια ιστορία γύρω από ένα οικείο όνειρο, χωρίς να κουνάς το δάχτυλο στο κοινό για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να αφηγούνται τέτοιες ιστορίες. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες αυτό το όνειρο», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρεται και στο Variety, καθώς το ζευγάρι εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο Σαλαμέ ευχαρίστησε και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. «Ευχαριστώ τη σύντροφό μου με την οποία είμαστε μαζί εδώ και τρία χρόνια. Ευχαριστώ για τα θεμέλιά μας», είπε συγκινημένος. «Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα».

Τα Critics’ Choice Awards, που διοργανώνονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της διεθνούς κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Variety