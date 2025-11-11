Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στη Vogue, ο Τίμοθι Σαλαμέ, δεν μίλησε μόνο για όσα του λείπουν αλλά κυρίως, για αυτά που είναι βέβαιος ότι τον περιμένουν. Από τα Όσκαρ μέχρι τις Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA, έχει υποψηφιότητες -παρότι μόνο ένα βραβείο- από όσες οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν σε ολόκληρη την καριέρα τους.

Τελευταία, έχασε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «A Complete Unknown», αν και απέσπασε το βραβείο SAG για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν, ενώ είχε δεχθεί κάποιες επικρίσεις εξαιτίας όσων είπε στην ευχαριστήρια ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου, καθώς φρόντισε να επισημάνει ότι «θέλει να γίνει ένας από τους σπουδαίους».

Ωστόσο, παρά τις απώλειες, επιστρέφει συνεχώς στη συζήτηση για τα Όσκαρ. Για την ακρίβεια, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει ακόμα μία υποψηφιότητα Α΄ Ανδρικού Ρόλου την επόμενη χρονιά για την ταινία «Marty Supreme» στην οποία πρωταγωνιστεί. «Δεν μου αρέσει να χάνω. Θέλω το Όσκαρ μου», αποκάλυψε στην συνέντευξη.

«Αν υπάρχουν πέντε άτομα σε μία απονομή και τέσσερα φύγουν χωρίς να κερδίσουν, δεν νομίζετε ότι αυτά τα τέσσερα άτομα κάθονται μετά στο εστιατόριο και λένε, ”Ok, χάσαμε;”» είπε ο 29χρονος ηθοποιός στη Vogue αναφερόμενος στην απογοήτευσή του όταν έχασε στα Όσκαρ. «Έχω δουλέψει με μερικούς ιδιαίτερα γενναιόδωρους, χωρίς εγωισμό ηθοποιούς, και ίσως κάποιοι να λένε, ”Ήταν διασκεδαστικό.” Αλλά ξέρω με σιγουριά ότι πολλοί από αυτούς δεν σκέφτονται έτσι», πρόσθεσε.

«Πείτε με φιλόδοξο αν θέλετε. Εγώ είμαι αυτός που πραγματικά βάζει δουλειά σε αυτό που κάνει. Δεν θέλεις να διακινδυνεύσεις να φαίνεσαι υπερβολικά προκλητικός», όπως δήλωσε. «Αλλά δεν θέλω επίσης μια μέρα να κοιτάξω πίσω σε όσα έχω κάνει και να πω, ”Ω, εγώ, μικρός κι ασήμαντος. Δείτε την ταινία αν θέλετε. Είναι αυτό που είναι”. Στη χειρότερη περίπτωση, θα έχεις ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους. Και στην καλύτερη, κάποιος θα σηκωθεί και θα πει, ”Αυτός ο τύπος πραγματικά πιστεύει ότι αυτό αξίζει”», κατέληξε.

Οι περισσότεροι ηθοποιοί μετριάζουν την απογοήτευσή τους ελπίζοντας ότι η επόμενη ευκαιρία ή κάποια μελλοντική υποψηφιότητα για μεγάλο βραβείο δεν θα αργήσει να έρθει. Ο Σαλαμέ, όμως, δεν διστάζει να δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει να νικήσει, και όλα θα κριθούν στην επερχόμενη κούρσα των βραβείων.

Με πληροφορίες από Variety, World of Reel