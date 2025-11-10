Το «Predator: Badlands» -στους ελληνικούς κινηματογράφους με τίτλο «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη»- αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο του αμερικανικού box office το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Η εισπρακτική επιτυχία της έβδομης ταινίας σηματοδότησε νέο ρεκόρ για το franchise. Το «Badlands» εκτόπισε από την κορυφή το «Alien vs. Predator» του 2004, το οποίο είχε ανοίξει με 38 εκατ. δολάρια και αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο άνοιγμα στη μακροχρόνια πορεία της σειράς ταινιών.

Η σειρά επιστημονικής φαντασίας, που ξεκίνησε το 1987 με το «Predator» και πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποδεικνύει ότι παραμένει μία κινηματογραφική δύναμη συνεχίζοντας την πορεία της μέσα από συνέχειες, reboots και τις δημοφιλείς crossover ταινίες με το «Alien».

Πρώτη «ανάσα» μετά τις αποτυχημένες εισπρακτικά πρεμιέρες του Οκτωβρίου

Το «Badlands» αναζωογονεί ένα λιμνάζον box office. Με μία σειρά από αποτυχημένες πρεμιέρες τον Οκτώβριο, όπως τα «Tron: Ares» της Disney και «The Smashing Machine» της A24, οι εισπράξεις του μήνα έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 28 ετών στις ΗΠΑ.

Οι ερχόμενες κυκλοφορίες του Νοεμβρίου, μεταξύ των οποίων τα «The Running Man», «Now You See Me 3», «Wicked: For Good» και «Zootopia 2», αναμένεται να διατηρήσουν τη θετική δυναμική.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές εισπράξεις του αμερικανικού box office είναι αυτήν τη στιγμή μόλις 3% μπροστά από το 2024, ενώ το καλοκαίρι οι πωλήσεις εισιτηρίων ήταν εντυπωσιακά 25% πάνω από την περυσινή χρονιά. Εν τω μεταξύ, το box office εξακολουθεί να μένει περίπου 20% πίσω από τα επίπεδα πριν την πανδημία.

Η ταινία πρόσθεσε στο ταμείο της επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές box office, έχοντας προϋπολογισμό 105 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Variety.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Regretting You» της Paramount, η κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ με 7,1 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μία μικρή πτώση 8% από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Συνολικά έχει φτάσει στα 38,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 70,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μετά από τρία Σαββατοκύριακα προβολής.

Την πεντάδα συμπληρώνει το θρίλερ «Black Phone 2» στην τρίτη εβδομάδα του με 5,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν δύο νέες κυκλοφορίες, το «Sarah’s Oil» με 4,5 εκατομμύρια δολάρια και το «Nuremberg» με τον Ράσελ Κρόου στην 5η θέση με 4,1 εκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, η πολυαναμενόμενη ταινία «Die My Love» κατέλαβε την όγδοη θέση με 2,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ντεμπούτο του αθλητικού δράματος «Christy» -της πρώτης κινηματογραφικής κυκλοφορίας της Black Bear Pictures, με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι ως την πρωτοπόρο του μποξ Κρίστι Μάρτιν – ξεκίνησε στην 11η θέση με μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

