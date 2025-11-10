Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ακόμη από τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία, μετά τη μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστη από το «Megalopolis». Ο 85χρονος δημιουργός επένδυσε 120 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για την ταινία, η οποία όμως απέτυχε εμπορικά, αποφέροντας μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Αυτή τη φορά, ο σκηνοθέτης της θρυλικής Νονού αποφάσισε να αποχωριστεί ένα ιδιωτικό νησί στη Μπελίζ, το οποίο χρησιμοποιούσε συχνά για διακοπές. Το νησί, γνωστό ως Coral Caye, εκτείνεται σε 2,5 στρέμματα, έχει μήκος οκτώ μίλια και απέχει 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα. Είναι πλήρως αυτάρκες, καθώς διαθέτει δεξαμενές νερού και ηλιακά πάνελ. Ο Κόπολα το είχε μισθώσει τα τελευταία εννέα χρόνια, ωστόσο πλέον πωλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Fransisco Chronicle, το αγόρασε ένας επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα, με σχέδια να το μετατρέψει σε θέρετρο.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών 2024, ο σκηνοθέτης μίλησε για την παραγωγή. «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς να χρειάζονται περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία» είπε ο Κόπολα. «Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν», τόνισε.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του τον περασμένο Μάρτιο στο podcast Tetragrammaton, παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. «Δεν έχω πια χρήματα, γιατί επένδυσα όλα όσα δανείστηκα για να γυρίσω το Megalopolis. Ουσιαστικά έχουν χαθεί. Πιστεύω ότι θα τα ξανακερδίσω μέσα σε 15 ή 20 χρόνια, αλλά προς το παρόν δεν τα έχω».

Πριν από το νησί στη Μπελίζ, ο Κόπολα είχε αναγκαστεί να πουλήσει και το μοναδικό ρολόι F.P. Journe που κατείχε, αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter