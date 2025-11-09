Η Έλεν Μίρεν, η Βρετανίδα ηθοποιός που έχει ήδη κερδίσει μία πληθώρα βραβείων, από Όσκαρ και BAFTA μέχρι Χρυσές Σφαίρες, Emmy και Tony, πρόκειται να προσθέσει άλλο ένα στη συλλογή της: το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Cecil B. DeMille για τη συνολική της προσφορά στον χώρο του θεάματος.

«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης, και η καριέρα της είναι απλώς εξαιρετική», δήλωσε η Helen Hoehne, πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών. «Οι υπέροχες ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Είναι εξαιρετική τιμή για εμάς η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου σε μία τόσο καταξιωμένη ηθοποιό», πρόσθεσε.

Η 80χρονη πλέον ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στον χώρο του θεάματος τη δεκαετία του 1970 με σημαντικούς ρόλους στη σκηνή του West End του Λονδίνου και με στην Royal Shakespeare Company, καθώς και σε ταινίες όπως τα «O Lucky Man!», «Caligula» και «The Long Good Friday».

Μετά από μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Μίρεν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ελισάβετ Β’ στην ταινία «The Queen» το 2006. Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο το 2013 στο θεατρικό έργο «The Audience» του Πίτερ Μόργκαν, με κεντρική θεματική τις συναντήσεις της βασίλισσας με την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, για τον οποίο κέρδισε βραβείο Tony το 2015.

Μεταγενέστερες ταινίες της περιλαμβάνουν τα «Hitchcock», «The Last Station», «Woman in Gold», «The Debt», «Golda» και «Barbie», στην οποία συμμετείχε ως αφηγήτρια.

Το κοινό μπορεί να απολαύσει την Μίρεν στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου, «The Thursday Murder Club», σε παραγωγή Netflix, ενώ την επόμενη χρονιά θα εμφανιστεί ως Πάτρισια Χάισμιθ στη ταινία «Switzerland» του Άντον Κορμπέιν.

Η Μίρεν πρόκειται να παραλάβει το βραβείο της σε ειδική τελετή στις 8 Ιανουαρίου, τρεις ημέρες πριν από την κύρια τελετή των Χρυσών Σφαιρών.

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες θα ανακοινωθούν στις 8 Δεκεμβρίου, με τις ταινίες «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, «Hamnet» της Χλόε Ζάο και «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ να αναμένεται να ξεχωρίσουν.

Με πληροφορίες από The Guardian